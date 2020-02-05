«Намозолился язык». Рогозин не оценил шутку Урганта про космонавтов

5 февраля 202011:45

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не оценил шутку телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к космонавтам.

В передаче «Вечерний Ургант» ведущий сообщил, что «Роскосмос» обсуждает с Центром подготовки космонавтов снижение требований к кандидатам. Ургант по этому поводу пошутил, что «судимость по малолетству» или «лёгкое психическое отклонение» не должны стать препятствием для того, чтобы стать космонавтом, сообщает RT.

Рогозин в ответ заявил, что, скорее всего, у популярного телеведущего исчерпались темы для шуток и «намозолился язык».

Между тем Twitter-аккаунт робота FEDOR пояснил, что речь идет о снижении требований к кандидатам в космонавты лишь по зрению, сообщает «Свободная пресса».

Ранее Дмитрий Рогозин призвал не торопиться с раскрытием загадки появления дырки в пилотируемом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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