«Намозолился язык». Рогозин не оценил шутку Урганта про космонавтов
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не оценил шутку телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к космонавтам.
В передаче «Вечерний Ургант» ведущий сообщил, что «Роскосмос» обсуждает с Центром подготовки космонавтов снижение требований к кандидатам. Ургант по этому поводу пошутил, что «судимость по малолетству» или «лёгкое психическое отклонение» не должны стать препятствием для того, чтобы стать космонавтом, сообщает RT.
Рогозин в ответ заявил, что, скорее всего, у популярного телеведущего исчерпались темы для шуток и «намозолился язык».
Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. https://t.co/569ibrxeCr— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 5, 2020
Между тем Twitter-аккаунт робота FEDOR пояснил, что речь идет о снижении требований к кандидатам в космонавты лишь по зрению, сообщает «Свободная пресса».
Ранее Дмитрий Рогозин призвал не торопиться с раскрытием загадки появления дырки в пилотируемом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС.
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