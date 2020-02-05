«Намозолился язык». Рогозин не оценил шутку Урганта про космонавтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не оценил шутку телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к космонавтам.

В передаче «Вечерний Ургант» ведущий сообщил, что «Роскосмос» обсуждает с Центром подготовки космонавтов снижение требований к кандидатам. Ургант по этому поводу пошутил, что «судимость по малолетству» или «лёгкое психическое отклонение» не должны стать препятствием для того, чтобы стать космонавтом, сообщает RT.

Рогозин в ответ заявил, что, скорее всего, у популярного телеведущего исчерпались темы для шуток и «намозолился язык».