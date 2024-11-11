На Солнце произошла вспышка класса M

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщает «Лента.ру».

По словам экспертов, выброс произошел днем 10 ноября. По своей продолжительности он составил 31 минуту. По интенсивности рентгеновского излучения вспышка достигла класса M — средней мощности.

До этого мощная вспышка на Солнце была зафиксирована днем 6 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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