На Солнце произошла вспышка класса M
11 ноября 202402:04
Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сообщает «Лента.ру».
По словам экспертов, выброс произошел днем 10 ноября. По своей продолжительности он составил 31 минуту. По интенсивности рентгеновского излучения вспышка достигла класса M — средней мощности.
До этого мощная вспышка на Солнце была зафиксирована днем 6 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Солнце произошла вспышка класса M
- СМИ: Россия сосредоточила в Курской области многотысячную группировку
- Украина сообщила об отсутствии информации о беседе Трампа с Путиным
- США: Санкции не помешали России вести военную операцию
- Нетаньяху заявил о причастности Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
- Трамп и Путин обсудили Украину
- СМИ: Байден хочет убедить Трампа «не бросать Украину на произвол судьбы»
- Протестующие перекрыли площадь перед парламентом в Грузии
- СМИ: в разведке США пессимистично оценивают военные перспективы ВСУ
- Кнайсль заявила, что БПЛА ВСУ пытались атаковать жилые районы Москвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru