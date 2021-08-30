На МКС нашли порцию новых трещин

Российские космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС), обнаружили новые трещины, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева.

Создана российско-американская рабочая группа по поиску причин утечки воздуха на МКС

По его словам, находка сделана в модуле «Заря», который является самым старым на станции. Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться и станут сквозными.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. Год спустя космонавты дважды проверили герметичность модулей станции и обнаружили утечку в промежуточной камере модуля «Звезда».

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтикаМКС
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