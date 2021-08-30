На МКС нашли порцию новых трещин
Российские космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС), обнаружили новые трещины, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева.
По его словам, находка сделана в модуле «Заря», который является самым старым на станции. Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться и станут сквозными.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. Год спустя космонавты дважды проверили герметичность модулей станции и обнаружили утечку в промежуточной камере модуля «Звезда».
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