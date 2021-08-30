На МКС нашли порцию новых трещин

По его словам, находка сделана в модуле «Заря», который является самым старым на станции. Учитывая сквозные трещины в модуле «Звезда», Соловьев не исключил, что со временем трещины в «Заре» также начнут расползаться и станут сквозными.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. Год спустя космонавты дважды проверили герметичность модулей станции и обнаружили утечку в промежуточной камере модуля «Звезда».

