МС-21 совершил первый международный перелёт

Напомним, первый полёт МС-21 совершил в 2017 году, а мировая премьера состоялась на авиасалоне МАКС-2019. Самолёт совершил первый демонстрационный полет на американских двигателях Pratt&Whitney. Как заявил куратор авиапрома вице-премьер Юрий Борисов, серийное производство МС-21 начнется в 2021 году. Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН объяснил, почему не верит, что самолет пойдет в серию раньше 2024 года.

