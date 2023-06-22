Мишустин призвал наращивать производство Ту-214

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из Фонда национального благосостояния на строительство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214 направят 41,8 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

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На совещании по развитию авиаотрасли он отметил важность проект по серийному выпуску лайнера и необходимость активно наращивать объёмы производства.

Глава кабмина также напомнил, что Казанский авиазавод к 2025 году должен выпускать в год до десяти единиц Ту-214.

Ранее авиаперевозчик «Аэрофлот» попросила компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон самолётов Ту-214, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Oleg Belyakov / AirTeamImages
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