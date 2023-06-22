Мишустин призвал наращивать производство Ту-214

На совещании по развитию авиаотрасли он отметил важность проект по серийному выпуску лайнера и необходимость активно наращивать объёмы производства.

Глава кабмина также напомнил, что Казанский авиазавод к 2025 году должен выпускать в год до десяти единиц Ту-214.

Ранее авиаперевозчик «Аэрофлот» попросила компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон самолётов Ту-214, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

