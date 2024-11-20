Мишустин: Поставки самолетов МС-21 могут начаться в 2024 году
Первые поставки в авиакомпании отечественных авиалайнеров МС-21 могут начаться уже в 2024 году. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Выступая на форуме «Транспорт России» он указал, что завершение сертификации среднемагистрального пассажирского самолёта ожидается «в предстоящем году».
«Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолётов», - заключил пресьер-министр.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, вариант лайнера с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолёт с учетом получившихся весовых характеристик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru