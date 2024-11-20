Мишустин: Поставки самолетов МС-21 могут начаться в 2024 году

Первые поставки в авиакомпании отечественных авиалайнеров МС-21 могут начаться уже в 2024 году. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

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Выступая на форуме «Транспорт России» он указал, что завершение сертификации среднемагистрального пассажирского самолёта ожидается «в предстоящем году».

«Важно как можно быстрее развернуть массовый выпуск всех типов самолётов», - заключил пресьер-министр.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, вариант лайнера с уменьшенным на одну секцию фюзеляжем позволит авиаперевозчикам более эффективно эксплуатировать самолёт с учетом получившихся весовых характеристик.

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ФОТО: РИА Новости
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