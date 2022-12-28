Минобороны РФ получило партию истребителей Су-57
Авиационный завод на Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) изготовил для Минобороны РФ партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
В сообщении говорится, что самолёты были переданы военному ведомству «в рамках программы поставок текущего года».
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что кроме Су-57 КнААЗ изготовил для российских ВКС партию многоцелевых истребителей Су-35С.
«Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве», - добавил он.
Ранее Минобороны РФ была передана партия фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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