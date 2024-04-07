Маск: для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек
Для колонизации Марса человечеству потребуется около 20 лет, считает американский миллиардер Илон Маск.
Предприниматель заявил, что проект по колонизации «Красной планеты» будет реализован с помощью ракет Starship 3. По мнению Маска, они вместительнее и дешевле аналогов, а также могут использоваться в качестве сырья при колонизации Марса.
Бизнесмен полагает, что для создания полноценного города на планете понадобится миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.
«И мы можем сделать это за 20 лет» - приводит слова Маска компания SpaceX на своей странице в соцсети X.
Ранее Маск призвал человечество осваивать космос и заселять другие планеты. Бизнесмен заявил о необходимости строительства базы на Луне, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал Байдена и Макрона соучастниками теракта в «Крокусе»
- На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0
- Выручка Apple в России упала в 23 раза
- Parisien: три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
- Маск: для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек
- Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора
- Стоянов признался, что «послал» Михалкова по телефону
- В Оренбургской области подтопило более 10 тысяч жилых домов
- Власти Харькова допустили принудительную эвакуацию семей с детьми
- «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru