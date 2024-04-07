Маск: для колонизации Марса потребуется 20 лет и миллион человек

Предприниматель заявил, что проект по колонизации «Красной планеты» будет реализован с помощью ракет Starship 3. По мнению Маска, они вместительнее и дешевле аналогов, а также могут использоваться в качестве сырья при колонизации Марса.

Бизнесмен полагает, что для создания полноценного города на планете понадобится миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.

«И мы можем сделать это за 20 лет» - приводит слова Маска компания SpaceX на своей странице в соцсети X.

Ранее Маск призвал человечество осваивать космос и заселять другие планеты. Бизнесмен заявил о необходимости строительства базы на Луне, отмечает «Радиоточка НСН».

