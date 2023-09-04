Корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Приводнение возвращающегося с Международной космической станции корабля прошло в 0:17 по местному времени (7:17 мск). Crew Dragon прибыл к побережью Джексонвилля в американском штате Флорида, отмечает Ura.ru.

Федяев, а также астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади работали на МКС с марта текущего года.

В марте с космической станции вернулся Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной, американцами Николом Манном и Джошем Кассадой, японцем Коити Ваката, напоминает телеканал «360».

