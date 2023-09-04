Корабль Crew Dragon c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем, в составе которого находится российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю. Трансляцию вел сайт NASA.

Российский космонавт с эпипажем Crew Dragon стартовал к МКС

Приводнение возвращающегося с Международной космической станции корабля прошло в 0:17 по местному времени (7:17 мск). Crew Dragon прибыл к побережью Джексонвилля в американском штате Флорида, отмечает Ura.ru.

Федяев, а также астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади работали на МКС с марта текущего года.

В марте с космической станции вернулся Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной, американцами Николом Манном и Джошем Кассадой, японцем Коити Ваката, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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