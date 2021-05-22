Китайский марсоход приступил к исследованию Марса

Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу и приступил к исследованию Марса, передает Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Китайский космический аппарат впервые осуществил успешную посадку на поверхность Марса

Китайская автоматическая станция «Тяньвэнь-1» 15 мая совершила посадку на поверхность Красной планеты. Марсоход «Чжужун», входящий в состав станции, займется исследованием грунта, ионосферы и климата Марса. Аппарат будет работать на поверхности планеты в течение 92 земных суток.

В минувшую среду марсоход уже передал на Землю первые фото и видео с поверхности Марса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсследованиеМарсКитай
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