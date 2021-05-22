Китайский марсоход приступил к исследованию Марса
Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу и приступил к исследованию Марса, передает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Китайская автоматическая станция «Тяньвэнь-1» 15 мая совершила посадку на поверхность Красной планеты. Марсоход «Чжужун», входящий в состав станции, займется исследованием грунта, ионосферы и климата Марса. Аппарат будет работать на поверхности планеты в течение 92 земных суток.
В минувшую среду марсоход уже передал на Землю первые фото и видео с поверхности Марса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Путин: Россия – страна уникальных возможностей для талантливого человека
- Стали известны причины отказов москвичей от вакцинации
- Рост вакцинации от коронавируса привел к появлению девяти новых миллиардеров в мире
- Путин обратится с приветствием к участникам марафона «Новое знание»
- Китайский марсоход приступил к исследованию Марса
- Центр имени Гамалеи испытает «Спутник V» на онкобольных
- Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
- Роскосмос применит виртуальную реальность при создании техники
- Число жертв трагедии под Таганрогом увеличилось до 11
- В ДНР заявили об обстреле Донецка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru