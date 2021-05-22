Китайский марсоход приступил к исследованию Марса

Китайская автоматическая станция «Тяньвэнь-1» 15 мая совершила посадку на поверхность Красной планеты. Марсоход «Чжужун», входящий в состав станции, займется исследованием грунта, ионосферы и климата Марса. Аппарат будет работать на поверхности планеты в течение 92 земных суток.

В минувшую среду марсоход уже передал на Землю первые фото и видео с поверхности Марса.

