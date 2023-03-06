Грузовой корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от космического мусора
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».
В сообщении говорится, что корректировка потребовалась для уклонения МКС «от возможного столкновения с космическим мусором».
«Двигатели корабля проработали 375,8 секунд... В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью планеты», - уточнили в «Роскосмосе».
Ранее Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года, пишут «Известия».
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