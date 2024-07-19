Глобальный сбой не привел к проблемам в работе аэропортов России

Глобальный сбой в работе IT-систем по всему миру не сказался на работе аэропортов в России, заявили в Минцифры РФ, пишет «Российская газета».

СМИ: Глобальный технический сбой связан с работой Windows

В ведомстве отметили, что пока не поступило не одной жалобы или сообщений о каких-либо проблемах в работе российских воздушных гаваней.

«Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО», - подчеркнули в Минцифры.

В пятницу, 19 июля, неполадки в работе глобальной облачной платформы Microsoft Azure привели к сбоям в работе десятков аэропортов по всему миру.

Ранее стало известно, что Microsoft работает над устранением масштабного сбоя своих сервисов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/airportkazan
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