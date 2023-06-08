Глава Минтранса заявил о достаточном количестве самолетов для перевозок

В России достаточно самолетов, чтобы закрыть потребности в перевозках, сказал министр транспорта Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

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Глава ведомства уточнил, что российский авиационный парк насчитывает 1288 самолетов. Из них 1162 пассажирские.

«Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки», - считает Савельев.

В России 12 июня откроется второй воздушный коридор для рейсов в южном направлении, сообщил ранее РБК. По информации издания, пилоты уже получили соответствующее уведомление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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