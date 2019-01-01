Авиация и космос

Гендиректор НИИ космического приборостроения заочно уволился из-за границы

15 мая11:10

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, является филиалом Объединённой ракетно-космической корпорации, входит в «Роскосмос») Юрий Яскин покинул Россию и прислал из-за границы заявление об увольнении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

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Как отмечает Ura.ru, внезапный отъезд и увольнение топ-менеджера предприятия, разрабатывающего и производящего радиоаппаратуру и электронику, может быть связан с началом проверки внутреннего аудита «Роскосмоса». Яскин, по словам источников, опасался вскрытия фактов хищения и вывода бюджетных средств.

Добавим, последний раз бывшего гендиректора НИИ КП видели в Греции. Его деятельность на предприятии теперь проверит ФСБ. 

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоскосмосУвольнениеХищение

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