Гендиректор НИИ космического приборостроения заочно уволился из-за границы

Как отмечает Ura.ru, внезапный отъезд и увольнение топ-менеджера предприятия, разрабатывающего и производящего радиоаппаратуру и электронику, может быть связан с началом проверки внутреннего аудита «Роскосмоса». Яскин, по словам источников, опасался вскрытия фактов хищения и вывода бюджетных средств.

Добавим, последний раз бывшего гендиректора НИИ КП видели в Греции. Его деятельность на предприятии теперь проверит ФСБ.

