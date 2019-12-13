Федор Юрчихин покинул отряд космонавтов

«Фёдор Николаевич принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли», - говорится в сообщении.

Юрчихин занимал в отряде космонавтов должность инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса.

По данным Центра, с 2002 по 2017 годы Юрчихин совершил 5 полетов в космос с общей продолжительностью 672 суток. В трех полетах он занимал должность командира экипажа. Как отмечает агентство РИА Новости, Юрчихин в настоящее время является самым опытным российским космонавтом.

