Федор Юрчихин покинул отряд космонавтов
Федор Юрчихин оставил должность космонавта. Как сообщает Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина трудовой договор был расторгнут 13 декабря.
«Фёдор Николаевич принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли», - говорится в сообщении.
Юрчихин занимал в отряде космонавтов должность инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса.
По данным Центра, с 2002 по 2017 годы Юрчихин совершил 5 полетов в космос с общей продолжительностью 672 суток. В трех полетах он занимал должность командира экипажа. Как отмечает агентство РИА Новости, Юрчихин в настоящее время является самым опытным российским космонавтом.
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