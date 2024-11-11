Экипажи «Русских Витязей» прилетели в Китай для участия в Airshow China
Пилотажная группа «Русские Витязи» примет участие в международном авиасалоне Airshow China, который пройдёт в Китае с 12 по 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что лётчики пилотажной группы уже прибыли в КНР, где продемонстрируют лётно-технические возможности российских сверхманевренных истребителей.
«Русские Витязи» впервые покажут выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С», - говорится в сообщении.
Ранее в возрасте 74 лет умер основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России», заслуженный военный летчик РФ Александр Харчевский, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru