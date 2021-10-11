Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb доставлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Запуск «Союза» с британскими спутниками запланирован на 12:40 мск в четверг, 14 октября.
В сентябре ракета-носитель разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур, напоминает RT.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на 28 октября запланирован запуск грузового космического корабля с Байконура, на 24 ноября — запуск модуля «Причал» на Международную космическую станцию (МКС), пишет Газета.ру.
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