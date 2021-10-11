Ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb доставлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Запуск «Союза» с британскими спутниками запланирован на 12:40 мск в четверг, 14 октября.

В сентябре ракета-носитель разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур, напоминает RT.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на 28 октября запланирован запуск грузового космического корабля с Байконура, на 24 ноября — запуск модуля «Причал» на Международную космическую станцию (МКС), пишет Газета.ру.

