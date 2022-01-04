Два модернизированных ракетоносца Ту-160М поступят на вооружение ВКС России
Два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М поступят в соединения Дальней авиации ВКС России в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Как отметил командующий дальней авиацией, Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, особенность модернизированных образцов Ту-160М — установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и современных систем навигации.
Кроме того, ракетоносцы оснащены новыми образцами вооружения, авионикой, средствами отображения данных на приборных досках экипажа, пишет Газета.ру.
По словам Кобылаша, процесс модернизации техники осуществляется в соответствии с утвержденным планом, отмечает RT.
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