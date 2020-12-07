Истребитель РФ «перехватил» самолеты-разведчики США и Франции над Черным морем

Истребитель РФ Су-30 вылетал на «перехват» самолетов-разведчиков США и Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что иностранные самолеты были зафиксированы радарами по мере приближения к российским границам. В целях распознавания объектов и защиты границ в воздух был поднят истребитель Су-30, входящий в состав дежурных сил Южного военного округа.

По данным центра, к российским границам приблизились два самолёта ВВС США и самолет-разведчик ВВС Франции. После сопровождения самолетов истребитель Су-30 вернулся на аэродром базирования. Как уточняется, государственные границы нарушены не были.



