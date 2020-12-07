Истребитель РФ «перехватил» самолеты-разведчики США и Франции над Черным морем
Истребитель РФ Су-30 вылетал на «перехват» самолетов-разведчиков США и Франции над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что иностранные самолеты были зафиксированы радарами по мере приближения к российским границам. В целях распознавания объектов и защиты границ в воздух был поднят истребитель Су-30, входящий в состав дежурных сил Южного военного округа.
По данным центра, к российским границам приблизились два самолёта ВВС США и самолет-разведчик ВВС Франции. После сопровождения самолетов истребитель Су-30 вернулся на аэродром базирования. Как уточняется, государственные границы нарушены не были.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
- ВОЗ не видит необходимости в обязательной вакцинации
- Курс евро впервые с середины сентября опустился до 89 рублей
- Тихановская: Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Москвой
- ЕС завершает подготовку третьего пакета санкций против Минска
- Турецкие власти освободили задержанных российских журналистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru