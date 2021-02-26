Борисенко завершил карьеру космонавта

Андрей Борисенко дважды летал в космос. Он является 110-м космонавтом России и 519-м космонавтом мира. Всего на орбите он провел 337 суток.

Сейчас в отряд космонавтов входят 29 космонавтов и четыре кандидата в космонавты.



