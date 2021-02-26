Борисенко завершил карьеру космонавта

Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет объявил о завершении работы в отряде космонавтов по состоянию здоровья. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).

Решение было принято по рекомендации Главной медицинской комиссии, передает RT.

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Андрей Борисенко дважды летал в космос. Он является 110-м космонавтом России и 519-м космонавтом мира. Всего на орбите он провел 337 суток.

Сейчас в отряд космонавтов входят 29 космонавтов и четыре кандидата в космонавты.


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ТЕГИ:Космонавты
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