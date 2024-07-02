«Большой удар»: Авиакомпанию S7 ждет падение перевозки на треть из-за Airbus A320neo
До начала спецоперации на Украине зарубежные специалисты выезжали в РФ для обслуживания двигателей Pratt & Whitney, однако теперь это невозможно, отметил в эфире НСН Павел Герасимов.
Снятие с полетов всех лайнеров Airbus A320neo авиакомпании S7 нанесет сильный удар по перевозчику, заявил специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что по итогам 2024 года пассажирские перевозки в РФ сократятся примерно на 7%, до 98,1 млн человек. По его словам, для более точных цифр нужно понимать, что S7 будет делать с самолетами Airbus A320neo с американскими двигателями Pratt & Whitney, какое их количество будет выводить. Герасимов отметил, что ожидает сокращение перевозки авиакомпании на треть в случае вывода всех самолетов Airbus A320neo.
«На пассажирских перевозках это скажется, потому что этих самолетов около 20% у авиакомпании S7. Еще девять бортов находится, но с другими двигателями, у авиакомпании «Аэрофлот», но это всего 5% от их флота. Для S7 это большой удар. Как минимум на треть сокращение перевозки у авиакомпании S7 от прошлого года в этом году мы ожидаем», - сказал Герасимов.
Он отметил, что S7 уже консервировала Airbus A320neo на зимнее расписание, однако весной полеты на них возобновились.
«Авиакомпания S7 на зимнее расписание уже приземляла Airbus A320neo, их консервировали как раз чтобы сохранить ресурс двигателей для осуществления полетов в часы пик, то есть в летнем расписании. Весной их как раз вернули в эксплуатацию. Главная проблема в том, что ресурс этих двигателей может быть выработан уже осенью… Поэтому консервировать обратно эти самолеты и ждать чуда, которое может не наступить, дорогое удовольствие. Консервация и хранение лайнера очень дорого стоит. Поэтому S7 сейчас ищет варианты от них избавиться. А чтобы от них избавиться, Росавиация на специальной комиссии должна дать разрешение на вывод из эксплуатации этих самолетов и их продажу за рубеж», - указал собеседник НСН.
Также Герасимов рассказал, что до начала спецоперации на Украине и введения санкций зарубежные специалисты выезжали в Россию для обслуживания двигателей Pratt & Whitney.
«S7 была первым эксплуатантом, заказчиком и получателем Airbus A320neo в России. Они не стали экономить и выбрали самую дорогую и продвинутую комплектацию, в которую входили двигатели Pratt & Whitney. Это самый современный двигатель, который при этом требует к себе повышенное внимание. Есть только три сервисных центра, которые способны их обслуживать – один в Канаде и два в США. Ни американцы, ни канадцы не делятся технологиями обслуживания и монополизировали рынок обслуживания этих двигателей. Опыта обслуживания не так много, до всех событий приезжали специалисты и проводили его», - добавил Герасимов.
Самолеты семейства Airbus A320neo, впервые введенные в эксплуатацию в 2016 году, стали частью флота S7 в 2017 году. В связи с санкциями, наложенными на Россию, доступ к необходимым запчастям и техническому обслуживанию был закрыт, что сделало эксплуатацию самолетов невозможной, передает «Радиоточка НСН».
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