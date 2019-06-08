Заслуженный конструктор предупредил о возможной авиадиверсии

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что оснований для прекращения производства самолёта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы, которая произошла в Шереметьеве, нет.

По его словам, спустя некоторое время после катастрофы оказалось, что нет причин подвергать сомнению проект самолета. Борисов уточнил, что даже сейчас спрос на внутреннем российском рынке, а также за рубежом остается прежним.

Одновременно стало известно, что авиастроительная корпорация Boeing не собиралась исправлять ошибки в работе автоматических систем самолёта 737 MAX до 2020 года. Такой тактики компания придерживалась до катастрофы, которая произошла в Индонезии в ноябре прошлого года, сообщает Газета.ру.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН предостерег об угрозе потери управления иностранными самолетами на территории страны. По его мнению, сокращение производства отечественных самолетов «ТУ» приводит к непоправимым последствиям не только для обеспечения безопасности российских пассажиров, но и для страны в целом.

«Гражданская авиационная промышленность России находится в глубоком кризисе. У нас нет достаточно надежных самолетов для перевозки пассажиров. К тому же остановлено производство достаточно надежных Ту-330, Ту-324. В Ульяновске сломали стапеля для производства самолета Ту-204. Кто-то считает, что наши самолеты плохие. А это совершенно не так. Ту-204 доказал свою авиационную пригодность. При остановке двигателей на высоте 2 км только за счет летных характеристик самолет смог спланировать, приземлиться и сохранить жизнь всем пассажирам. Вот такая у нас отечественная техника. Звучат заявления о нее непригодности. Считаю, с такими высказываниями должны разбираться компетентные органы», - считает авиаконструктор.