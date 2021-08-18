Авиакомпания «Россия» продержала пассажиров в самолете 10 часов без еды и воды
Пассажиров лайнера авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), который должен был лететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Симферополь, продержали на борту более 10 часов без еды, напитков и с неработающим кондиционером, передает Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».
Одна из пассажиров самолета выложила в Сеть видео, в котором говорится, что отправляющихся в Крым 16 августа посадили в самолет, где они находились пять часов. Пассажиры требовали открыть дверь ради чистого воздуха. Члены команды воздушного судна пошли на уступки только после долгих уговоров и большого скандала.
Спустя пять часов ожидания в самолете пассажиров отправили в аэропорт, где они провели в ожидании новой посадки еще два часа. Когда они взошли на тот же самолет, то им пришлось ждать взлета еще около пяти часов без кондиционера.
В итоге борт заменили на другой, после чего клиенты авиакомпании «Россия» добрались до курортов Крыма.
Как сообщалось, авиакомпания «Россия» намерена запросить разрешения на выполнение дополнительных рейсов из России в Египет. В планах авиаперевозчика выполнять по 14 полетов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
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