Авиакомпания «Россия» намерена увеличить число рейсов в Египет
Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» намерена запросить разрешения на выполнение дополнительных рейсов из России в Египет, сообщает РИА Новости.
В планах авиаперевозчика выполнять по 14 полетов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также организовать вылеты из других регионов РФ. В настоящее время выполняются по пять рейсов.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Возобновились перелёты 9 августа 2021 года. До начала полётов российские инспекторы посетили аэропорты египетских курортов и проверили их на соответствие стандартам авиабезопасности.
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