Авиакомпания «Россия» намерена увеличить число рейсов в Египет

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» намерена запросить разрешения на выполнение дополнительных рейсов из России в Египет, сообщает РИА Новости.

В планах авиаперевозчика выполнять по 14 полетов в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также организовать вылеты из других регионов РФ. В настоящее время выполняются по пять рейсов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Возобновились перелёты 9 августа 2021 года. До начала полётов российские инспекторы посетили аэропорты египетских курортов и проверили их на соответствие стандартам авиабезопасности.

