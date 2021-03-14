Актрису для космических съемок на МКС определят к апрелю
Организаторы научно-просветительском проекте Роскосмоса «Вызов» намерены завершить кастинг актрис на главную роль к апрелю, сообщает сайт kp.ru.
До октября, когда запланирована отправка участников съемочной группы на МКС, режиссер Клим Шипенко, актриса и дублерша будут проходить подготовку к работе в условиях космоса.
На роль космической туристки подали заявки три тысячи девушек. После предварительного просмотра остались 20 человек. По данным kp.ru, в шорт-листе – актрисы Ольга Кузьмина и Мария Валешная.
Проект «Вызов» призван популяризировать программу космического туризма, запланированную на 2022-2023 годы.
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