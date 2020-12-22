Яглыч: закрытие театров – чрезмерное ужесточение
Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Театры Санкт-Петербурга протестуют против закрытия
Театры Санкт-Петербурга протестуют против закрытия на январские праздники и просят губернатора о помощи.
Владимир Яглыч: «Новость отнюдь не радостная, положение, на мой взгляд, крайне плачевное. Мы знаем, что заполняемость зала сегодня возможна не более чем на 25 процентов, а на главные каникулы в году учреждения будут и вовсе закрыты в Северной столице. Я считаю, что это чрезмерное ужесточение противоэпидемиологических норм», — поделился с НСН своим мнением Владимир Яглыч.
В Госдуме предложили устроить «день без коронавируса»
Депутат Госдумы Федот Тумусов призвал журналистов и блогеров 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе.
Владимир Яглыч: «Эта новость напоминает мне фильм «Пляж», когда одного из героев покусала акула, и все герои решили отнести его в лес дабы не видеть проблему. Мне кажется, если о проблеме не говорить, она никуда не денется, и замалчивание обстановки 31 декабря не спасет ситуацию в целом», — сказал он в эфире НСН.
Каждый третий россиянин понес убытки в 2020 году
Согласно данным аналитиков, 70% россиян удалось сохранить доход в текущем году.
Владимир Яглыч: «Думаю, что данные аналитиков нужно перепроверить, где-то они ошиблись», — отметил он в беседе с НСН.
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом «McCartney III». Пластинка была записана в домашней студии во время карантина.
Владимир Яглыч: «Новость отнюдь неудивительная, поскольку мы все в этом году сидим дома, и, как и Пол Маккартни, стараемся оттуда работать, конечно же, насколько это возможно. Раз он написал альбом дома, то, вероятно, дома мы его слушать и будем», — прокомментировал он для НСН.
Названы лучшие сериалы 2020 года
«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» названы лучшими сериалами года, сообщает сайт Кино-Театр.Ру.
Владимир Яглыч: «Работы достойные. Но, на мой взгляд, не хватает еще одного сериала – «Мертвые души». Это работа Григория Константинопольского с Евгением Цыгановым в главной роли. Абсолютно сатирическая картина, которая, уверен, зрителям понравится. Впереди новогодние праздники, как раз можно провести время за просмотром», — посоветовал слушателям НСН Владимир Яглыч.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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