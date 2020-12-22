Яглыч: закрытие театров – чрезмерное ужесточение

Владимир Яглыч: «Эта новость напоминает мне фильм «Пляж», когда одного из героев покусала акула, и все герои решили отнести его в лес дабы не видеть проблему. Мне кажется, если о проблеме не говорить, она никуда не денется, и замалчивание обстановки 31 декабря не спасет ситуацию в целом», — сказал он в эфире НСН.

