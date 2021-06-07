«Вторая доза подействовала»: Воденников рассказал, как привился COVID-19
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ФСБ задержала агента спецслужб Украины
Им оказался гражданин Украины Семеняка Алексей Петрович. Его уже депортировали из России.
Дмитрий Воденников: «Я не знаю, помиримся ли мы с Украиной, но я надеюсь, что таких новостей будет все меньше и меньше. Я неоднократно говорил, что мы действительно очень близкие народы, раньше мы назывались братьями. Я бы очень хотел, чтобы мы помирились. Не надо нам никаких агентов спецслужб, ни наших агентов спецслужб там не надо», - сказал он.
Назван напиток, «подавляющий» коронавирус
Британские ученые назвали напиток, в котором есть вещество для борьбы с коронавирусом. Речь о зеленом чае, содержащем галлокатехин галлат – химическое соединение, подавляющее инфекцию нового типа.
Дмитрий Воденников: «Я надеюсь, все помнят, что за термин «британские ученые»? Их никто никогда не видел. Это не английские ученые, это не ученые, которые живут в Великобритании. Это некие призрачные британские ученые, которые говорят о том, что, на самом деле, трехминутные прогулки вокруг дома сообщают тебе следующее действие, и, как правило, идет невразумительное действие, которое нельзя доказать. Поэтому, конечно, мне это ужасно смешно. Тем более, что это зеленый чай, который содержит галлокатехин галлат. Я помню, когда я лечился от коронавируса, мне выписали совершенно жуткие по действию лекарства. Не верьте никаким британским ученым. Жду, когда британские ученые расскажут мне про новый напиток, дающий мне бессмертие»,- предположил поэт.
«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19
Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
Дмитрий Воденников: «Я сделал себе прививку против ковида. Вторая доза на меня подействовала: я не очень хорошо себя чувствовал, мне даже показалось, что у меня поднялась температура. Но мне нравится история, что «Нашествие» запрещает приходить людям, которые больны ковидом», - отметил поэт.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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