«Вторая доза подействовала»: Воденников рассказал, как привился COVID-19

Дмитрий Воденников: «Я надеюсь, все помнят, что за термин «британские ученые»? Их никто никогда не видел. Это не английские ученые, это не ученые, которые живут в Великобритании. Это некие призрачные британские ученые, которые говорят о том, что, на самом деле, трехминутные прогулки вокруг дома сообщают тебе следующее действие, и, как правило, идет невразумительное действие, которое нельзя доказать. Поэтому, конечно, мне это ужасно смешно. Тем более, что это зеленый чай, который содержит галлокатехин галлат. Я помню, когда я лечился от коронавируса, мне выписали совершенно жуткие по действию лекарства. Не верьте никаким британским ученым. Жду, когда британские ученые расскажут мне про новый напиток, дающий мне бессмертие»,- предположил поэт.

