Воденников: Государство должно защитить своих граждан, ставших безработными
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено
Дмитрий Воденников: «Мне кажется, это очень правильная инициатива. В том мире, в котором мы сейчас живем, когда происходят геополитические разломы, когда есть ощущение политического землетрясения, есть люди, которые не защищены. Что-то закрывается, от нас уходят рекламодатели, мы все хорошо знаем какие и почему они уходят. И мне кажется, что государство должно защищать людей, которые вдруг оказались безработными. Это тяжело, это неприятно, ты должен чувствовать себя защищенным хотя бы собственным домом», - сказал эссеист.
Депутат назвал "назревшим вопросом" штрафы для водителей электросамокатов
В России должна появиться система штрафов для водителей электросамокатов, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. По словам Колесника, введение подобных штрафов – "уже давно назревший вопрос", который требует срочного решения.
Дмитрий Воденников: «Я согласен с ним, и я бы ввел штрафы не только для самокатов, но и для велосипедистов. Я много хожу по улице и чувствую себя, как куропатка, которая пытается увернуться от несущегося на нее слева, справа, сзади и спереди велосипеда. Такое ощущение, что теперь пешеход не является главным на пешеходной части города», - пояснил он.
Диетологи назвали пять самых вредных продуктов для завтрака
Американские диетологи назвали пять продуктов для завтрака, которые, по их мнению, являются самыми вредными для здоровья. В их число вошли сладкие хлопья для завтрака из-за большого содержания сахара, сладкие кофейные напитки, бекон, соски и колбасы.
Дмитрий Воденников: «Уже собрался комментировать эту новость, как наткнулся на слово сосиски, а именно ими я сегодня и завтракал. Не знал, что они вредные. Но то, что американские диетологи говорят, я думаю, что это правда, хотя бы по отношению к сладким хлопьям», - отметил собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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