Воденников: Государство должно защитить своих граждан, ставших безработными

Дмитрий Воденников: «Мне кажется, это очень правильная инициатива. В том мире, в котором мы сейчас живем, когда происходят геополитические разломы, когда есть ощущение политического землетрясения, есть люди, которые не защищены. Что-то закрывается, от нас уходят рекламодатели, мы все хорошо знаем какие и почему они уходят. И мне кажется, что государство должно защищать людей, которые вдруг оказались безработными. Это тяжело, это неприятно, ты должен чувствовать себя защищенным хотя бы собственным домом», - сказал эссеист.

