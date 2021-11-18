Воденников: Начинаем жить в «Гарри Поттере»

Дмитрий Воденников: «Я не очень понимаю, почему сценарист подает в суд на голливудского актера, почему возникает вообще эта ситуация? Мы понимаем, что эта была оплошность, что это была случайность, мы понимаем, что уж точно не виноват Алек Болдуин. Он думал, что у него в руках все лишь бутафорский пистолет. Мне не очень нравится, когда человека, который и так сейчас находится в ужасном состоянии, на него еще и подают в суд. Такое ощущение, что вопросы милосердия и сострадания давно уже выведены за пределы наших интересов», - резюмировал собеседник НСН.



