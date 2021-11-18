Воденников: Начинаем жить в «Гарри Поттере»
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В МГУ разрабатывают школьные учебники с дополненной реальностью
Мультимедийные учебники с виртуальной и дополненной реальностью уже разрабатываются в Московском государственном университете имени Ломоносова, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на пленарном заседании всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики.
Дмитрий Воденников: «Как мне нравится это название: с дополненной реальностью! Не хватало нам нашей реальной реальности, она теперь еще будет дополненной. Я, конечно, понимаю, о чем они говорят и это здорово! Такое ощущение, что мы стали жить в будущем. Неужели мы действительно начинаем существовать в пространстве книг о «Гарри Поттере»», - сказал эссеист.
В России задумались о налоге на домашних животных
В России задумались о введении налога на домашних животных. Пока это может коснуться тех, кто содержит нестерилизованных питомцев. Подобную инициативу продвигает президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.
Дмитрий Воденников: «У меня уже давно нет домашних питомцев и можно подумать, что эта тема должна была пройти мимо меня. Но странная вещь, я подумал, что было бы неплохо, что на людей, которые заводят кошек или собак, возлагалось бы какая-от ответственность за питомцев. А налог, это ответственность», - добавил он.
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы
Сценарист фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на голливудского актера Алека Болдуина и продюсеров картины, на съемках которой погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс и был ранен постановщик ленты Джоэл Соуза.
Дмитрий Воденников: «Я не очень понимаю, почему сценарист подает в суд на голливудского актера, почему возникает вообще эта ситуация? Мы понимаем, что эта была оплошность, что это была случайность, мы понимаем, что уж точно не виноват Алек Болдуин. Он думал, что у него в руках все лишь бутафорский пистолет. Мне не очень нравится, когда человека, который и так сейчас находится в ужасном состоянии, на него еще и подают в суд. Такое ощущение, что вопросы милосердия и сострадания давно уже выведены за пределы наших интересов», - резюмировал собеседник НСН.
Гендиректор МХАТ снял с репертуара спектакль с участием Бузовой
Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», роль в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова.
Дмитрий Воденников: «Я знаю, что этот спектакль поставил Эдуард Бояков, я нему очень хорошо отношусь. Более того, мне нравился тот МХАТ, который вдруг стал пространством для многих площадок, это было очень интересно. По поводу «Чудесного грузина» мне нечего сказать, но если Ольга Бузова выходила на сцену в этом нет ничего плохого», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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