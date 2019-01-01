Арбатова: После каждой десятой поездки на такси пишу жалобу, очищая их ряды

Мария Арбатова: «Феномен последнего времени заключается в том, что россияне не вышли на улицу после того, как у них отняли годы пенсии, но они очень активно сегодня выходят на улицы, дерутся и уже чуть ли не бросают «коктейли Молотова» там, где заходят на их территорию. Люди начали отстаивать свою территорию гораздо активной, чем свои деньги. Для меня это очень важно потому, что я когда-то была в Комиссии по Национальной идее. Единственное, что мы тогда придумали: освой свой двор, вычисти свою парадную и так далее. Это медленное движение к тому, что бы человек стал полноценным гражданином не сразу, в полном объеме, а пошагово. Поэтому я приветствую все эти «бунты» и иногда даже принимаю в них участие»,- призналась НСН Мария Арбатова.

