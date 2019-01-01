Арбатова: После каждой десятой поездки на такси пишу жалобу, очищая их ряды
Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Жители России считают маловероятными массовые протесты в стране
Жители России считают маловероятными массовые протесты, следует из результатов социологического опроса, который провел Левада-центр. Если в июле прошлого года 41% граждан считали вполне возможными массовые выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав, то в дальнейшем эта цифра постепенно снижалась и к маю достигла 26%.
Мария Арбатова: «Феномен последнего времени заключается в том, что россияне не вышли на улицу после того, как у них отняли годы пенсии, но они очень активно сегодня выходят на улицы, дерутся и уже чуть ли не бросают «коктейли Молотова» там, где заходят на их территорию. Люди начали отстаивать свою территорию гораздо активной, чем свои деньги. Для меня это очень важно потому, что я когда-то была в Комиссии по Национальной идее. Единственное, что мы тогда придумали: освой свой двор, вычисти свою парадную и так далее. Это медленное движение к тому, что бы человек стал полноценным гражданином не сразу, в полном объеме, а пошагово. Поэтому я приветствую все эти «бунты» и иногда даже принимаю в них участие»,- призналась НСН Мария Арбатова.
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ
Каждый пятый школьник принимает успокоительное во время сдачи ЕГЭ. Несмотря на это, более половины (57%) родителей считают, что подростки не нуждаются в психологической помощи во время ЕГЭ.
Мария Арбатова: «С одной стороны, я - абсолютный приверженец ЕГЭ, потому, что ЕГЭ был создан в тот момент, когда посчитали, что в бюджете для поступления школьников ровно столько же денег, сколько в военном бюджете страны. С другой стороны, ЕГЭ актуализирует весь комплекс эдакого «совкового» гражданина-начальника. Мы знаем историю, про то, как в уборных одного из учебных заведений сняли двери и наблюдатели смотрели за тем, как дети ходят в туалет. Мы знаем историю, когда с девочки сняли бюстгальтер, притом, сделали это мужчины –охранники. То есть, происходят совершенно запредельные вещи, требующие суда, и уполномоченные по правам ребенка должны держать ухо востро», - подчеркнула Мария Арбатова в эфире НСН.
В Госдуме предложили обязать агрегаторы такси сообщать о судимости водителей
В Госдуме предложили обязать агрегаторы такси сообщать о судимости водителей. Авторы поправок в закон уверены, что пассажиры обязаны знать, с кем едут, а некоторых водителей, считают депутаты, и вовсе нельзя допускать до работы в такси, в частности при совершённых преступлениях против половой неприкосновенности.
Мария Арбатова: «На мой взгляд, это очень важная поправка в закон, потому, что очень многие из моих знакомых молодых женщин оказывались в ситуации абсолютно беспредела в поведении водителей. Те просто блокировали двери и начинали посягательства, которые очень сложно потом доказать, поскольку нет видео. Даже я, наверное, после каждой десятой поездки на такси пишу жалобу. Либо на громкую музыку, либо на хамское отношение, либо на то, что человек пытался курить, либо еще на что-то. Так что, ряды наших водителей такси надо чистить самым тщательным образом», - заявила НСН Мария Арбатова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
- Зеленский сообщил о готовности Киева выполнять Минские соглашения
- СКР возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке на Уразу – байрам
- В Госдуме задумались о рисках возвращения в ПАСЕ
- Акция памяти спецназовца проходит в Подмосковье на месте его гибели