Урсуляк: Ширвиндт показывает беспрецедентный пример сменяемости власти
Актриса театра и кино Александра Урсуляк специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Премия "Звезда театрала-2021" объявила шорт-лист
Вера Алентова, Елена Яковлева, Максим Аверин, Александр Домогаров и другие актеры вошли в шорт-лист премии "Звезда театрала-2021".
Александра Урсуляк: «Со своей стороны, я могу признаться в любви всем этим замечательным артистам. Но болеть я буду за Веру Валентиновну Алентову, поскольку я ее люблю с глубокого раннего детства, и работаю с ней в одном театре им. Пушкина уже 20 лет», - сказала актриса.
Ширвиндт высказался об увольнении с поста худрука Театра сатиры
По его словам, он действительно ранее подавал заявление об увольнении в Департамент культуры Москвы. Однако сейчас он заявил об отсутствии конкретики в ситуации с уходом из театра и отметил, что до конца не понимает сложившиеся обстоятельства. Известно, что в настоящий момент он официально числится худруком учреждения.
Александра Урсуляк: «Вот как человек хочет покинуть пост, а пост его не отпускает. Мне, кажется, что Александр Анатольевич показывает нам беспрецедентный пример сменяемости власти. И мне кажется, что пора дать ему возможность удить рыбу, так как он это любит делать, и не заниматься театром Сатиры. Всему свое время», - добавила собеседница НСН.
Мединский призвал не навязывать школьникам Достоевского
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский высказался о программе по литературе, которую используют для обучения школьников. По его мнению, детей не стоит заставлять изучать произведения писателя Федора Достоевского.
Александра Урсуляк: «Мне кажется, что, возможно, нужно внести некоторую новизну в школьную программу. Я бы предложила просто для начала заменить уже надоевший роман Достоевского «Преступление и наказание» на прекрасного «Идиота»», - предложила она.
На KION вышел первый эпизод сериала Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы»
У 15-летнего школьника Гоши много проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители Гоши в исполнении Алексея Аграновича и Александры Урсуляк одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили трех детей и готовятся принять в семью четвертого.
Александра Урсуляк: «Это сериал, который рассказывает о проблемах детей и родителей. В главной роли Макар Хлебников, который играет 15-летнего школьника Гошу. У него много проблем, а главное - отсутствие внимания в семье. Мне досталась роль мамы Гоши, и считаю себя, безусловно, главным злом в этом фильме. В общем, если вы воспитываете детей, готовитесь воспитывать подростков, то вам пора посмотреть этот сериал», - посоветовала актриса.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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