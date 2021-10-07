Урсуляк: Ширвиндт показывает беспрецедентный пример сменяемости власти

Александра Урсуляк: «Вот как человек хочет покинуть пост, а пост его не отпускает. Мне, кажется, что Александр Анатольевич показывает нам беспрецедентный пример сменяемости власти. И мне кажется, что пора дать ему возможность удить рыбу, так как он это любит делать, и не заниматься театром Сатиры. Всему свое время», - добавила собеседница НСН.

