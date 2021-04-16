Царёв: наша космонавтика деградировала

Толя Царёв: «Даже у меня, как у представителя нового поколения, подвиг Гагарина вызывает трепет и восторг. Однако хочется, чтобы и у современного поколения был свой Юрий Гагарин. К сожалению, отечественная космонавтика деградировала и сейчас таких успехов, как во времена Гагарина, у нас нет. Я бы хотел, чтобы и у нового поколения россиян появились подобные даты, и мы бы праздновали не только 12 апреля, но и много других дат связанных с космической отраслью», - поделился Толя Царёв в интервью НСН.

