Царёв: наша космонавтика деградировала
Лидер группы «Операция Пластилин» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России отметили 60-летие полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля человечество вспоминало подвиг летчика Юрия Гагарина, который в 1961 году, впервые в истории человечества, полетел в космос. Он облетел Землю по орбите и успешно вернулся. Полет осуществлялся на корабле «Восток-1». Он составил 108 минут.
Толя Царёв: «Даже у меня, как у представителя нового поколения, подвиг Гагарина вызывает трепет и восторг. Однако хочется, чтобы и у современного поколения был свой Юрий Гагарин. К сожалению, отечественная космонавтика деградировала и сейчас таких успехов, как во времена Гагарина, у нас нет. Я бы хотел, чтобы и у нового поколения россиян появились подобные даты, и мы бы праздновали не только 12 апреля, но и много других дат связанных с космической отраслью», - поделился Толя Царёв в интервью НСН.
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Донбассе 19 апреля
Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, поэтому министры иностранных дел стран ЕС проведут неформальное заседание по этому вопросу 19 апреля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Толя Царёв: «Мне не понятно, откуда в нашей новостной повестке опять появился Донбасс? Такое ощущение, что внутри нашей страны все замечательно и нам осталось решить только эту проблему. Я бы хотел, чтобы этот конфликт как можно скорее разрешился и, насколько это возможно, отношения между нашими странами вернулись в прежнее русло. Украина прекрасная страна. У нас там много друзей и хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась», рассказал он в эфире НСН.
В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам
Депутаты Госдумы предлагают предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск в случае рождения ребенка.
Толя Царёв: «Я не так давно сам стал отцом и испытал на себе все проблемы, которые свалились с рождением ребенка. Безусловно, семья должна находиться вместе, поэтому работающим папам нужно предоставлять оплачиваемый отпуск. Глава семейства поможет маме малыша не сойти с ума на первых этапах жизни ребенка», - рассказал он слушателям НСН.
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Зарплату до 650 тысяч рублей в месяц предлагают директору по маркетингу в Москве. На втором месте оказалась вакансия врача хирурга-имплантолога-ортопеда, кандидату предлагают до полумиллиона, а 350 тысяч рублей в месяц обещают заместителю IT-директора одной из столичных фирм.
Толя Царёв: «Я прекрасно понимаю, почему в IT и маркетинге высокие зарплаты. Это нормально и очевидно. Мне бы хотелось, чтобы такие зарплаты были у тех людей, которые каждый день делают нашу жизнь лучше. Речь о врачах, учителях, спасателях, то есть о тех людях, которые делают для общества что-то полезное. Надеюсь, что когда-нибудь учитель математики и физики сможет получать достойную зарплату, занимаясь своей профессией – воспитанием нашего будущего поколения», - прокомментировал в беседе с НСН Толя Царёв.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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