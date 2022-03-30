Стеклов: Отсутствие «Кинотавра» драматично скажется на нашей киноиндустрии

Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели

1

Ученые придумали корабль для быстрых межпланетных перелетов

Канадские ученые предложили принципиально новую конструкцию лазерно-теплового двигателя для межпланетных космических полетов. По расчетам, корабль с силовой установкой, в которой водородное топливо разогревается сфокусированным лазерным лучом с Земли, достигнет Марса всего за 45 дней.

Данил Стеклов: «Крутая новость! Честно говоря, хочется улететь с этой планеты на какую-нибудь другую. Пусть даже и на Марс», - поделился актер. 

2

В Минкультуры предложили альтернативу отмененному «Кинотавру».

«Если не будет "Кинотавра" в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. <...> Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия "Кинотавр" — мы с отраслью придумаем другое», — заявила министр культуры. Она подчеркнула, что в Минкультуры есть необходимые средства на проведение подобного мероприятия.

Данил Стеклов: «Подобным это мероприятие, может быть, и станет, но точно не сможет заменить «Кинотавр». В Германии есть Берлинский кинофестиваль, в Италии – Венецианский, во Франции – Каннский, а у нас есть «Кинотавр» с многолетней историей, который вырастил сотни кинематографистов. И на мой взгляд, для нашей киноиндустрии, если не будет «Кинотавра», это будет драматично», - отметил собеседник. 

3

Джим Керри высказался за арест Уилла Смита после скандала на «Оскаре».

Звезда фильма «Маска» заявил, что Смит должен столкнуться с более серьезными последствиями за удар, который он нанес ведущему, комику Крису Року. Керри также отметил бездействие тех, кто находился в зале во время инцидента: «Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не "клуб крутых ребят"».

Данил Стеклов: «На мой взгляд, главная киноцеремония мира не заслуживает такого события. Это больше похоже на желтое ток-шоу. Наверно, комику Крису Року не стоило так зло подшучивать над женой Уилла Смита, а ему не стоило драться, потому что это плохо. Наверное, нам всем нужно быть немного добрее», - резюмировал он.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
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