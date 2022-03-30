Стеклов: Отсутствие «Кинотавра» драматично скажется на нашей киноиндустрии

Данил Стеклов: «Подобным это мероприятие, может быть, и станет, но точно не сможет заменить «Кинотавр». В Германии есть Берлинский кинофестиваль, в Италии – Венецианский, во Франции – Каннский, а у нас есть «Кинотавр» с многолетней историей, который вырастил сотни кинематографистов. И на мой взгляд, для нашей киноиндустрии, если не будет «Кинотавра», это будет драматично», - отметил собеседник.

