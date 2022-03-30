Стеклов: Отсутствие «Кинотавра» драматично скажется на нашей киноиндустрии
Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
Ученые придумали корабль для быстрых межпланетных перелетов
Канадские ученые предложили принципиально новую конструкцию лазерно-теплового двигателя для межпланетных космических полетов. По расчетам, корабль с силовой установкой, в которой водородное топливо разогревается сфокусированным лазерным лучом с Земли, достигнет Марса всего за 45 дней.
Данил Стеклов: «Крутая новость! Честно говоря, хочется улететь с этой планеты на какую-нибудь другую. Пусть даже и на Марс», - поделился актер.
В Минкультуры предложили альтернативу отмененному «Кинотавру».
«Если не будет "Кинотавра" в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. <...> Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия "Кинотавр" — мы с отраслью придумаем другое», — заявила министр культуры. Она подчеркнула, что в Минкультуры есть необходимые средства на проведение подобного мероприятия.
Данил Стеклов: «Подобным это мероприятие, может быть, и станет, но точно не сможет заменить «Кинотавр». В Германии есть Берлинский кинофестиваль, в Италии – Венецианский, во Франции – Каннский, а у нас есть «Кинотавр» с многолетней историей, который вырастил сотни кинематографистов. И на мой взгляд, для нашей киноиндустрии, если не будет «Кинотавра», это будет драматично», - отметил собеседник.
Джим Керри высказался за арест Уилла Смита после скандала на «Оскаре».
Звезда фильма «Маска» заявил, что Смит должен столкнуться с более серьезными последствиями за удар, который он нанес ведущему, комику Крису Року. Керри также отметил бездействие тех, кто находился в зале во время инцидента: «Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не "клуб крутых ребят"».
Данил Стеклов: «На мой взгляд, главная киноцеремония мира не заслуживает такого события. Это больше похоже на желтое ток-шоу. Наверно, комику Крису Року не стоило так зло подшучивать над женой Уилла Смита, а ему не стоило драться, потому что это плохо. Наверное, нам всем нужно быть немного добрее», - резюмировал он.
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