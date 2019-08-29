Шкуматов прокомментировал новости о частных камерах фиксации по-марксистски

Петр Шкуматов: «На данный момент уведомления об отсутствии полисов ОСАГО получили уже более 5,5 тыс. владельцев автомобилей, которых вычислили камеры. Но все изменится уже через полгода, когда каждая камера, встретившаяся на пути нарушителя, будет грозить штрафом в 800 рублей. С учетом того, что в Москве каждый автомобиль за день попадает в объектив в среднем 12 камер, поездки без полиса могут обойтись в серьезную сумму», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

