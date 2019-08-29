Шкуматов прокомментировал новости о частных камерах фиксации по-марксистски
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
В России могут пересмотреть принцип начисления транспортного налога
Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. В организации предлагают привязать коэффициент не к стоимости автомобиля, а к его техническим характеристикам.
Петр Шкуматов: «Причина такого предложения проста и банальна: многие владельцы дорогих автомобилей легко уходят от оплаты повышенных взносов. Поэтому Счетная палата предлагает привязать транспортный налог, например, к мощности автомобиля. Водителям старых, но мощных автомобилей – приготовиться!» - посоветовал Петр Шкуматов в эфире НСН.
Штрафы за отсутствие ОСАГО, выписанные по данным камер, начнут приходить в 2020 году
Водителей без полисов ОСАГО, которых вычислили по камерам, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года.
Петр Шкуматов: «На данный момент уведомления об отсутствии полисов ОСАГО получили уже более 5,5 тыс. владельцев автомобилей, которых вычислили камеры. Но все изменится уже через полгода, когда каждая камера, встретившаяся на пути нарушителя, будет грозить штрафом в 800 рублей. С учетом того, что в Москве каждый автомобиль за день попадает в объектив в среднем 12 камер, поездки без полиса могут обойтись в серьезную сумму», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Владельцы частных дорожных камер не смогут получать процент от собранных штрафов
Владельцы частных дорожных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Соответствующую рекомендацию Минэкономразвития направило главам субъектов.
Петр Шкуматов: «Отказ от таких соглашений связан с тем, что сегодня частные компании ставят комплексы фиксации на самых выгодных с точки зрения количества нарушений ПДД участках. Ведь чем больше нарушений - тем больше их прибыль. А за 300% прибыли, как говорится, частная компания пойдет на все», - напомнил он в беседе с НСН.
Канадец 70 лет водит один и тот же автомобиль
Канадец 70 лет водит один и тот же автомобиль. 87-летний Рэндал Питмэн купил свое первое авто в 17 лет.
Петр Шкуматов: «Известно, что покупка была сделана на аукционе: мужчина долго копил на нее и, в итоге, сумел приобрести автомобиль за 47,5 доллара. С тех пор свой Ford Model T образца 1927 года Питмэн не менял. Машина до сих пор на ходу, мужчина периодически использует ее для поездок по магазинам. Водить, правда, приходится осторожно, ведь в случае поломки достать запчасти для такого раритета будет проблематично», - рассказал НСН Петр Шкуматов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.