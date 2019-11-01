Шкуматов: После очередного «пьяного мальчика» у судмедэксперта начнутся проблемы

Петр Шкуматов: «Да, эта информация, в первую очередь, многих молодых россиян, которые сейчас активно используют эту технику для передвижений по городу и даже между городами. Нововведения предполагают ограничения, специальные знаки и даже специальную разметку. Так что всем пользователям таких гаджетов предстоит основательно во всем этом разобраться», - сказал он НСН.

