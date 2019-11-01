Шкуматов: После очередного «пьяного мальчика» у судмедэксперта начнутся проблемы
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Автолюбителей без ОСАГО может ожидать повышение штрафа в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз. Минфин намерен рассмотреть повышение штрафа за это нарушение. Замминистра финансов Алексея Моисеева ранее заявил, что наказание «должно быть сопоставимо с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса».
Петр Шкуматов: «В Госдуме всерьез задумались над тем, как стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Эта мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО. Введут или не введут новый штраф, станет известно чуть позже»,- отметил Петр Шкуматов, общаясь с НСН.
Шестилетний мальчик, сбитый полицейским под Кировом, был трезв
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший анализ крови ребенка, сбитого полицейским под Кировом, на допросе в СК признал, что шестилетний мальчик был трезв. Ранее Насонов сообщил, что в крови ребенка, попавшего под машину сотрудника полиции, было обнаружено 0,51 промилле алкоголя.
Петр Шкуматов: «Я напомню, что 0,51 промилле алкоголя примерно соответствует 300 граммам водки. После проведенной экспертизы была вероятность, что полицейский уйдет от ответственности за это ДТП. Просто потому, что согласно документам ребенок был нетрезв. Однако, общественность возмутилась, потребовала тщательного разбирательства и сейчас у судмедэксперта, похоже, будут проблемы», - констатировал он в беседе с НСН.
В ПДД вносят правила для сигвеев, скутеров, моноколес и прочей подобной техники
Министерство транспорта России подготовило проект новых правил для «водителей» электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Лица, которые используют для передвижения данные средства, будут являться новыми участниками ПДД. Ведомство предложило отнести к «средствам индивидуальной мобильности» (СИМ) транспортные средства, использующие для передвижения электродвигатель или мускульную энергию человека - скейтборды, роликовые коньки, электросамокаты, гироскутеры и так далее.
Петр Шкуматов: «Да, эта информация, в первую очередь, многих молодых россиян, которые сейчас активно используют эту технику для передвижений по городу и даже между городами. Нововведения предполагают ограничения, специальные знаки и даже специальную разметку. Так что всем пользователям таких гаджетов предстоит основательно во всем этом разобраться», - сказал он НСН.
В России нашли способ в несколько раз снизить износ автомобильных дорог
В России нашли способ в несколько раз снизить износ автомобильных дорог. Для этого предлагается укрепить покрытие максимально прочным материалом —сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Это позволит ремонтировать магистрали в три раза реже.
Петр Шкуматов: «Да, обычно, когда говорят о каких-либо нововведениях, мы ждем новых штрафов, ограничений и камер. Но эта новость – о другом. Известно, что сейчас использовать этот материал слишком затратно. Но, в случае использования этого метода, его стоимость будет сопоставима с сырьем для обычных пластиковых пакетов», - пояснил Петр Шкуматов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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