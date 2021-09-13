«Русские идут». Шнейдеров об открытии кинофестиваля в Торонто
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"
В ролике Нео, он же Томас Андерсон (Киану Ривз) фрагментарно помнит о своих подвигах в трилогии «Матрицы» и пытается разобраться в том, что с ним произошло и кто он такой. В этом ему помогает молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Подруга Нео — Тринити (Керри-Энн Мосс) тоже практически ничего не помнит о Матрице. Но герои каким-то образом встречаются и погружаются в очередное путешествие по этому загадочному миру.
Давид Шнейдеров: «Специалисты и знатоки кино делят историю кинематографа на до «Матрицы» и после «Матрицы». Правда, большинство считает, что именно первая «Матрица» является знаковым фильмом, а вторая и третья лишь слабыми откликами. Посмотрим, что будет с «Воскрешением»», - отметил критик.
Кристофер Нолан снимет фильм о создании атомной бомбы
Режиссер Кристофер Нолан определился со своим следующим проектом. Им станет фильм, посвященный роли Роберта Оппенгеймера в разработке атомной бомбы во время Второй мировой войны.
Давид Шнейдеров: «Я очень жду этой картины. История создания атомной бомбы в США полна трагедий, нелепых и страшных смертей. Мне очень интересно затронет ли Кристофер Нолан международную обстановку: войну с фашизмом, войну с Японией. И коснется ли Нолан истории создания атомной бомбы в Советском Союзе?» - задался вопросом собеседник НСН.
Российское кино поборется за симпатии зрителей кинофестиваля в Торонто
В секции «Современное мировое кино» в программе Международного кинофестиваля Торонто анонсирована картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. В той же программе примет участие и драма «Купе номер шесть». Его создатель — финский режиссер Юхо Куосманен, но это фильм совместного производства четырех стран, и России в том числе. В разделе индустриальных показов, не участвующих в борьбе за приз зрительских симпатий, также фигурирует наше кино. Покажут, например, «Красный призрак» Андрея Богатырева, высокобюджетный триллер о партизане, который во время Второй Мировой войны уничтожает фашистов, появляясь буквально из ниоткуда, и становится легендой. Кроме того большую подборку игровых фильмов и анимации представит на фестивале «Роскино», организация, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом.
Давид Шнейдеров: «Грандиозный успех российского кино на очередном кинофестивале, на этот раз в Торонто. «Разжимая кулаки» Киры Коваленко уже успешно прошла на многих фестивалях. «Красный призрак» моего приятеля Андрея Богатырева – многострадальная картина, которая снималась несколько лет, но наконец, он все преодолел, и вот теперь ее представят в Канаде на кинофестивале. В общем, русские идут», - добавил кинокритик.
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