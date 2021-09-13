«Русские идут». Шнейдеров об открытии кинофестиваля в Торонто

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В секции «Современное мировое кино» в программе Международного кинофестиваля Торонто анонсирована картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. В той же программе примет участие и драма «Купе номер шесть». Его создатель — финский режиссер Юхо Куосманен, но это фильм совместного производства четырех стран, и России в том числе. В разделе индустриальных показов, не участвующих в борьбе за приз зрительских симпатий, также фигурирует наше кино. Покажут, например, «Красный призрак» Андрея Богатырева, высокобюджетный триллер о партизане, который во время Второй Мировой войны уничтожает фашистов, появляясь буквально из ниоткуда, и становится легендой. Кроме того большую подборку игровых фильмов и анимации представит на фестивале «Роскино», организация, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом.

