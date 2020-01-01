Федоров: Зеленский дал надежду, но пока не оправдал

Валерий Федоров: «Пик военных расходов был два года назад. С тех пор они сокращаются. И это несмотря на достаточно высокую интенсивность военных обучений и участия военно-космических сил в операциях в Сирии. В общем, все задачи выполняем, но масло на пушке не меняем. Основные деньги идут на национальную экономику и социальные нужды в России», – комментирует он для НСН.

