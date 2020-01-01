Федоров: Зеленский дал надежду, но пока не оправдал
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
Открыто железнодорожное сообщение через Крымский мост
Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 24 декабря 2019 года. Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом, возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Валерий Федоров: «Теперь "остров Крым", уже не "остров", а, как и требует того география, полуостров, отлично связанный с материком, с большой Россией, ее энергетическими каналами, каналами связи и каналами транспорта. Уверен, это хорошо», – рассказывает Валерий Федоров в эфире НСН.
Президентом Украины стал Владимир Зеленский
В выборах президента Украины победу одержал актер и юморист Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей. Бывший глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших.
Валерий Федоров: «Украина – страна нам когда-то братская, а сегодня уже небратская, но, конечно, очень важная. Конфликт на Донбассе отравляет жизнь миллионам людей и отношения России с Евросоюзом и США. Победа Зеленского дала надежду на поиск новых развязок в этом конфликте, но пока не оправдывается. Продолжаем надеется», – говорит он НСН.
Россия впервые не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом. Возглавляют список Соединенные Штаты.
Валерий Федоров: «Пик военных расходов был два года назад. С тех пор они сокращаются. И это несмотря на достаточно высокую интенсивность военных обучений и участия военно-космических сил в операциях в Сирии. В общем, все задачи выполняем, но масло на пушке не меняем. Основные деньги идут на национальную экономику и социальные нужды в России», – комментирует он для НСН.
Пилоты аварийного А321 получили «Героев России»
15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Пилотaм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России в Кремле.
Валерий Федоров: «Отличная история. Прямо для кинофильма. А пилотам честь и слава», – говорит он в беседе с НСН.
Грета Тунберг стала «Человеком года»
16-летняя шведская школьница Грета Тунберг признана «Человеком года» в 2019 году. 20 августа 2018 года она впервые вышла с самодельным плакатом к Шведскому парламенту. На плакате было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат».
Валерий Федоров: «Она прославилась своим агрессивным стилем, но добралась в своем походе против глобального потепления аж до Генеральной ассамблеи ООН. Вокруг нее много дискуссий. Большинство россиян пока оценивают ее скептически», – отмечает Валерий Федоров в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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