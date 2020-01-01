Федоров: Зеленский дал надежду, но пока не оправдал

1 января 202015:00

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года. 

1

Открыто железнодорожное сообщение через Крымский мост

Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 24 декабря 2019 года. Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом, возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.

Валерий Федоров: «Теперь "остров Крым", уже не "остров", а, как и требует того география, полуостров, отлично связанный с материком, с большой Россией, ее энергетическими каналами, каналами связи и каналами транспорта. Уверен, это хорошо», – рассказывает Валерий Федоров в эфире НСН

2

Президентом Украины стал Владимир Зеленский

В выборах президента Украины победу одержал актер и юморист Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей. Бывший глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших.

Валерий Федоров: «Украина – страна нам когда-то братская, а сегодня уже небратская, но, конечно, очень важная. Конфликт на Донбассе отравляет жизнь миллионам людей и отношения России с Евросоюзом и США. Победа Зеленского дала надежду на поиск новых развязок в этом конфликте, но пока не оправдывается. Продолжаем надеется», – говорит он НСН

3

Россия впервые не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом. Возглавляют список Соединенные Штаты.

Валерий Федоров: «Пик военных расходов был два года назад. С тех пор они сокращаются. И это несмотря на достаточно высокую интенсивность военных обучений и участия военно-космических сил в операциях в Сирии. В общем, все задачи выполняем, но масло на пушке не меняем. Основные деньги идут на национальную экономику и социальные нужды в России», – комментирует он для НСН

4

Пилоты аварийного А321 получили «Героев России»

15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Пилотaм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России в Кремле.

Валерий Федоров: «Отличная история. Прямо для кинофильма. А пилотам честь и слава», – говорит он в беседе с НСН

5

Грета Тунберг стала «Человеком года»

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг признана «Человеком года» в 2019 году. 20 августа 2018 года она впервые вышла с самодельным плакатом к Шведскому парламенту. На плакате было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат».

Валерий Федоров: «Она прославилась своим агрессивным стилем, но добралась в своем походе против глобального потепления аж до Генеральной ассамблеи ООН. Вокруг нее много дискуссий. Большинство россиян пока оценивают ее скептически», – отмечает Валерий Федоров в разговоре с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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