Покровский: КС должен хорошо подумать перед обнулением президентского стажа Путина
Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Поправки к Конституции приняты Госдумой и Совфедом
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. «За» проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержались — 43. Совет Федерации также утвердил закон о поправках в Конституцию.
Максим Покровский: «Теперь узаконенным считается только брак между мужчиной и женщиной. Что ж, это достижение демократии я буду отмечать, напиваясь до смерти, каждые 23 февраля и 8 марта. Поздравляю вас, россияне», — отмечает в беседе с НСН Максим Покровский.
КС примет решение об обнулении президентских сроков
От Конституционного суда ждут решения по поводу нового президентства Владимира Путина. Инстанция должна определить правомерность возможного «обнуления» президентских сроков.
Максим Покровский: «Если это произойдет, то, на мой взгляд, к сожалению, у Владимира Владимировича не будет возможности в трудовой книжке иметь запись «президент с двадцатилетним стажем». Пожалуйста, Конституционный суд, подумайте, стоит ли обнуляться», — комментирует музыкант для слушателей НСН.
Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Президент России Владимир Путин дал оценку отношениям России и США. По его словам, взаимоотношение стран сейчас можно оценить по пятибалльной шкале «между двойкой и тройкой, но к троечке». Об этом российский лидер сказал в интервью ТАСС.
Максим Покровский: «Нашему президенту виднее, как можно оценить взаимоотношения между этими двумя государствами на высоком уровне. Я же внесу свои пять копеечек. На низком, то есть на нашем народном уровне, отношения между странами вполне себе ничего», — говорит он в эфире НСН.
Эксперты предсказали взлет цен на авиабилеты и одежду
Из-за ситуации на бирже авиабилеты за границу подорожают на десять процентов. Также падение курса рубля может привести к повышению цен на импортные товары от десяти до тридцати пяти процентов. Речь идет об электронике, бытовой технике, одежде и обуви.
Максим Покровский: «Что из этого следует? Во-первых, что у нас недостаточно своей электроники, бытовой техники, одежды и обуви. А мне, как часто летающему пассажиру, придется иметь в виду, что мой бюджет в этом направлении пострадает на десять процентов», — делится он с НСН.
Названы сферы деятельности с самой высокой оплатой труда
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в стране по итогам 2019 года. Больше всего зарабатывают сотрудники финансовых и страховых компаний. На втором месте добытчики полезных ископаемых. На третьем – сфера информации и связи.
Максим Покровский: «Мне лично непонятно, почему в этом списке нет государственных чиновников», — выражает музыкант свое мнение НСН.
Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил город Припять, где прокатился на карусели. По правилам посещения Чернобыльской зоны, туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта.
Максим Покровский: «Данную новость я выбрал как самую бесполезную на фоне всех остальных», — подытоживает в интервью НСН Максим Покровский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.