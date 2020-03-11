Покровский: КС должен хорошо подумать перед обнулением президентского стажа Путина

Максим Покровский: «Что из этого следует? Во-первых, что у нас недостаточно своей электроники, бытовой техники, одежды и обуви. А мне, как часто летающему пассажиру, придется иметь в виду, что мой бюджет в этом направлении пострадает на десять процентов», — делится он с НСН.

