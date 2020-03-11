Покровский: КС должен хорошо подумать перед обнулением президентского стажа Путина

Музыкант группы «Ногу свело!» Максим Покровский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Поправки к Конституции приняты Госдумой и Совфедом

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. «За» проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержались — 43. Совет Федерации также утвердил закон о поправках в Конституцию.

Максим Покровский: «Теперь узаконенным считается только брак между мужчиной и женщиной. Что ж, это достижение демократии я буду отмечать, напиваясь до смерти, каждые 23 февраля и 8 марта. Поздравляю вас, россияне», — отмечает в беседе с НСН Максим Покровский. 

2

КС примет решение об обнулении президентских сроков

От Конституционного суда ждут решения по поводу нового президентства Владимира Путина. Инстанция должна определить правомерность возможного «обнуления» президентских сроков.

Максим Покровский: «Если это произойдет, то, на мой взгляд, к сожалению, у Владимира Владимировича не будет возможности в трудовой книжке иметь запись «президент с двадцатилетним стажем». Пожалуйста, Конституционный суд, подумайте, стоит ли обнуляться», — комментирует музыкант для слушателей НСН.

3

Путин оценил отношения России и США на «троечку»

Президент России Владимир Путин дал оценку отношениям России и США. По его словам, взаимоотношение стран сейчас можно оценить по пятибалльной шкале «между двойкой и тройкой, но к троечке». Об этом российский лидер сказал в интервью ТАСС.

Максим Покровский: «Нашему президенту виднее, как можно оценить взаимоотношения между этими двумя государствами на высоком уровне. Я же внесу свои пять копеечек. На низком, то есть на нашем народном уровне, отношения между странами вполне себе ничего», — говорит он в эфире НСН. 

4

Эксперты предсказали взлет цен на авиабилеты и одежду

Из-за ситуации на бирже авиабилеты за границу подорожают на десять процентов. Также падение курса рубля может привести к повышению цен на импортные товары от десяти до тридцати пяти процентов. Речь идет об электронике, бытовой технике, одежде и обуви.

Максим Покровский: «Что из этого следует? Во-первых, что у нас недостаточно своей электроники, бытовой техники, одежды и обуви. А мне, как часто летающему пассажиру, придется иметь в виду, что мой бюджет в этом направлении пострадает на десять процентов», — делится он с НСН.

5

Названы сферы деятельности с самой высокой оплатой труда

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в стране по итогам 2019 года. Больше всего зарабатывают сотрудники финансовых и страховых компаний. На втором месте добытчики полезных ископаемых. На третьем – сфера информации и связи.

Максим Покровский: «Мне лично непонятно, почему в этом списке нет государственных чиновников», — выражает музыкант свое мнение НСН.

6

Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве посетил город Припять, где прокатился на карусели. По правилам посещения Чернобыльской зоны, туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта.

Максим Покровский: «Данную новость я выбрал как самую бесполезную на фоне всех остальных», — подытоживает в интервью НСН Максим Покровский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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