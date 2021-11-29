«Покажу вам балалаечку волшебную»: Нейромонах Феофан презентует новый альбом

Нейромонах Феофан: «Внемлите, люд честной, весть для вас благая: 4 декабря в Москве да 11 декабря в Санкт-Петербурге мы масштабно презентуем наш новый альбом «Древнерусский рейв». Много чудес лепых мы для вас заготовили: покажу вам свою новую балалаечку волшебную – она умеет аки тяжёлая гитара электрическая звучать да бас исторгать неистовый. Мастерица Настасья на чудном электрическом аккордеоне прытью своей будет сверкать да вас заряжать. Декорации построим для вас присланные, ну и великая мощь Драма Древнерусского в новом, толстомясом звучании обрушит на вас вселенское благо да энергию добра! Обретайте билеты на сайте nmff.ru, всех жду в гости, рад буду каждому! С нами Драм и Светлая Русь!» - пригласил он.

