«Покажу вам балалаечку волшебную»: Нейромонах Феофан презентует новый альбом
Музыкант и лидер одноименного коллектива Нейромонах Феофан специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос
Большинство россиян считают себя счастливыми, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 84% считают себя счастливыми, не считают - 14%.
Нейромонах Феофан: «У нас статистика отличается от общероссийской, ибо медведю хочется в берлогу, впасть в спячку. А у нас пляски на носу, не отпускаем мы его. Грустит он, кручинится. Вот и получается, что в нашем случае 33 и 3 в периоде процента не считают себя счастливыми. Даже мёд, варенье, баранки да калачи никак не влияют на эту статистику», - сказал музыкант.
Врач рассказал о вреде будильника
Постоянное использование будильника может представлять опасность для вашего здоровья, предупредил врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин.
Нейромонах Феофан: «Хоть я и не учёный, но могу с достоверностью подтвердить вред будильника. Как минимум для психического здоровья. Вот я, когда он поутру звенит, порой желаю топором его в щепки порубить. Но самое страшное - это медведя будить… Я обычно, дабы под горячую лапу не попасть, встаю подальше да кидаю в него валенок, набитый шишками. Косолапый спросонья ревёт как не в себя, да начинает всеми частями тулова махать аки бешенный. Минут через 10 только в себя приходит», - отметил он.
Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год
Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой российский регион или за границу.
Нейромонах Феофан: «С одной стороны, это говорит о том, что возможности люда честного по разнообразию мест встречи Нового года снизились. Но с другой стороны, стоит воспользоваться случаем да принести веселие в свой дом. Кручиниться точно не стоит, ведь не праздник делает человека, а человек - праздник! Вот мы раньше любили ходить в гости на Новый год то к лисице, то к барсуку. А на этот раз празднество организуем у себя в избе», - добавил артист.
Нейромонах Феофан в Москве и Петербурге большими концертами представит свой новый альбом
Музыканты обещают насыщенную программу 4 декабря в Москве и 11 декабря в Санкт-Петербурге.
Нейромонах Феофан: «Внемлите, люд честной, весть для вас благая: 4 декабря в Москве да 11 декабря в Санкт-Петербурге мы масштабно презентуем наш новый альбом «Древнерусский рейв». Много чудес лепых мы для вас заготовили: покажу вам свою новую балалаечку волшебную – она умеет аки тяжёлая гитара электрическая звучать да бас исторгать неистовый. Мастерица Настасья на чудном электрическом аккордеоне прытью своей будет сверкать да вас заряжать. Декорации построим для вас присланные, ну и великая мощь Драма Древнерусского в новом, толстомясом звучании обрушит на вас вселенское благо да энергию добра! Обретайте билеты на сайте nmff.ru, всех жду в гости, рад буду каждому! С нами Драм и Светлая Русь!» - пригласил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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