«Покажу вам балалаечку волшебную»: Нейромонах Феофан презентует новый альбом

Музыкант и лидер одноименного коллектива Нейромонах Феофан специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос

Большинство россиян считают себя счастливыми, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 84% считают себя счастливыми, не считают - 14%.

Нейромонах Феофан: «У нас статистика отличается от общероссийской, ибо медведю хочется в берлогу, впасть в спячку. А у нас пляски на носу, не отпускаем мы его. Грустит он, кручинится. Вот и получается, что в нашем случае 33 и 3 в периоде процента не считают себя счастливыми. Даже мёд, варенье, баранки да калачи никак не влияют на эту статистику», - сказал музыкант. 

2

Врач рассказал о вреде будильника

Постоянное использование будильника может представлять опасность для вашего здоровья, предупредил врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин.


Нейромонах Феофан: «Хоть я и не учёный, но могу с достоверностью подтвердить вред будильника. Как минимум для психического здоровья. Вот я, когда он поутру звенит, порой желаю топором его в щепки порубить. Но самое страшное - это медведя будить… Я обычно, дабы под горячую лапу не попасть, встаю подальше да кидаю в него валенок, набитый шишками. Косолапый спросонья ревёт как не в себя, да начинает всеми частями тулова махать аки бешенный. Минут через 10 только в себя приходит», - отметил он.

3

Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год

Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой российский регион или за границу.

Нейромонах Феофан: «С одной стороны, это говорит о том, что возможности люда честного по разнообразию мест встречи Нового года снизились. Но с другой стороны, стоит воспользоваться случаем да принести веселие в свой дом. Кручиниться точно не стоит, ведь не праздник делает человека, а человек - праздник! Вот мы раньше любили ходить в гости на Новый год то к лисице, то к барсуку. А на этот раз празднество организуем у себя в избе», - добавил артист. 

4

Нейромонах Феофан в Москве и Петербурге большими концертами представит свой новый альбом

Музыканты обещают насыщенную программу 4 декабря в Москве и 11 декабря в Санкт-Петербурге. 

Нейромонах Феофан: «Внемлите, люд честной, весть для вас благая: 4 декабря в Москве да 11 декабря в Санкт-Петербурге мы масштабно презентуем наш новый альбом «Древнерусский рейв». Много чудес лепых мы для вас заготовили: покажу вам свою новую балалаечку волшебную – она умеет аки тяжёлая гитара электрическая звучать да бас исторгать неистовый. Мастерица Настасья на чудном электрическом аккордеоне прытью своей будет сверкать да вас заряжать. Декорации построим для вас присланные, ну и великая мощь Драма Древнерусского в новом, толстомясом звучании обрушит на вас вселенское благо да энергию добра! Обретайте билеты на сайте nmff.ru, всех жду в гости, рад буду каждому! С нами Драм и Светлая Русь!» - пригласил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба группы "Нейромонах Феофан"
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