Панки поздравили Земфиру с днем рождения
Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы главные страхи родителей за детей
Больше всего родители в России боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов, говорится в исследовании страховой компании.
Дмитрий Соколов: «А главные страхи детей, как мне кажется, больше не бабайка или что мамка домой загонит, а что сядет смартфон или мамка wi-fi отключит», - сказал артист.
Реквизитора Московского детского музыкального театра задержали с наркотиками
Главного реквизитора Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац Сергея Живова задержали с наркотиками в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Дмитрий Соколов: «Лично мне сразу вспомнились слова знаменитого детского волшебника Амаяк Акопяна - надо обязательно дунуть, если не дунуть, то фокус не получится», - пошутил музыкант/
Власти Москвы выделят средства на компенсации для предпринимателей
Власти Москвы выделят 1 миллиард рублей для компенсации затрат предпринимателей на профилактику распространения COVID-19, предприниматели могут подать заявки с 1 по 30 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Дмитрий Соколов: «Очень надеюсь, что профилактические работы на сайте госуслуг и налог.ру не совпадут по графику с этой, без сомнения, полезной инициативой», - сыронизировал собеседник НСН.
Земфира отмечает 45-летие
Сегодня день рождения у известной рок-артистки Земфиры
Дмитрий Соколов: «Хочу пожелать исполнительнице долгих лет, здоровья, ещё больших музыкальных побед и громких хитов, а также громких масштабных концертов», - поздравил ее лидер группы "Йорш".
Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
«Наши верные четвероногие друзья несут охрану важных промышленных и железнодорожных объектов, складов, мостов, домов, квартир. Эти псы умеют находить утечку газа в подземных газопроводах и разыскивать преступников. Собаки также очень хорошо выполняют обязанности поводырей для слепых. Кроме этого, эти животные широко используются в пограничных войсках как розыскные и сторожевые, а также при досмотре багажа, грузов и транспортных средств на таможнях", - рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
Дмитрий Соколов: «Как мы видим, собаки чего только не умеют. Предлагаю попробовать набрать собак в Российскую сборную по футболу, возможно тогда попрëт?» - задался вопросом музыкант.
Группа «Йорш» готовится к релизу сингла
30 августа состоится премьера сингла группы «Йорш» - «Все панки попадают в рай» на цифровых площадках.
Дмитрий Соколов: «Так получилось, что новая версия трека попала в «Чартову Дюжину» до официального релиза, а слушатели «Нашего Радио» смогли услышать и оценить композицию первыми. Искренне надеемся на вашу поддержку в голосовании на сайте наше.ру и обещаем Вас радовать новыми хорошими песнями», - анонсировал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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