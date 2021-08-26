Панки поздравили Земфиру с днем рождения

Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названы главные страхи родителей за детей

Больше всего родители в России боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов, говорится в исследовании страховой компании. 

Дмитрий Соколов: «А главные страхи детей, как мне кажется, больше не бабайка или что мамка домой загонит, а что сядет смартфон или мамка wi-fi отключит», - сказал артист. 

2

Реквизитора Московского детского музыкального театра задержали с наркотиками

Главного реквизитора Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац Сергея Живова задержали с наркотиками в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дмитрий Соколов: «Лично мне сразу вспомнились слова знаменитого детского волшебника Амаяк Акопяна - надо обязательно дунуть, если не дунуть, то фокус не получится», - пошутил музыкант/

3

Власти Москвы выделят средства на компенсации для предпринимателей

Власти Москвы выделят 1 миллиард рублей для компенсации затрат предпринимателей на профилактику распространения COVID-19, предприниматели могут подать заявки с 1 по 30 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дмитрий Соколов: «Очень надеюсь, что профилактические работы на сайте госуслуг и налог.ру не совпадут по графику с этой, без сомнения, полезной инициативой», - сыронизировал собеседник НСН. 

4

Земфира отмечает 45-летие

Сегодня день рождения у известной рок-артистки Земфиры

Дмитрий Соколов: «Хочу пожелать исполнительнице долгих лет, здоровья, ещё больших музыкальных побед и громких хитов, а также громких масштабных концертов», - поздравил ее лидер группы "Йорш". 

5

Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака

«Наши верные четвероногие друзья несут охрану важных промышленных и железнодорожных объектов, складов, мостов, домов, квартир. Эти псы умеют находить утечку газа в подземных газопроводах и разыскивать преступников. Собаки также очень хорошо выполняют обязанности поводырей для слепых. Кроме этого, эти животные широко используются в пограничных войсках как розыскные и сторожевые, а также при досмотре багажа, грузов и транспортных средств на таможнях", - рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

Дмитрий Соколов: «Как мы видим, собаки чего только не умеют. Предлагаю попробовать набрать собак в Российскую сборную по футболу, возможно тогда попрëт?» - задался вопросом музыкант.

6

Группа «Йорш» готовится к релизу сингла

30 августа состоится премьера сингла группы «Йорш» - «Все панки попадают в рай» на цифровых площадках. 

Дмитрий Соколов: «Так получилось, что новая версия трека попала в «Чартову Дюжину» до официального релиза, а слушатели «Нашего Радио» смогли услышать и оценить композицию первыми. Искренне надеемся на вашу поддержку в голосовании на сайте наше.ру и обещаем Вас радовать новыми хорошими песнями», - анонсировал он. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальная страница в "ВКонтакте" группы "Йорш"
ТЕГИ:Авторские НовостиКоронавирусЗемфира
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости