Панки поздравили Земфиру с днем рождения

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«Наши верные четвероногие друзья несут охрану важных промышленных и железнодорожных объектов, складов, мостов, домов, квартир. Эти псы умеют находить утечку газа в подземных газопроводах и разыскивать преступников. Собаки также очень хорошо выполняют обязанности поводырей для слепых. Кроме этого, эти животные широко используются в пограничных войсках как розыскные и сторожевые, а также при досмотре багажа, грузов и транспортных средств на таможнях", - рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев

