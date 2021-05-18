Орешкина удивило «прозрение» Госдумы

Дмитрий Орешкин: «Правда заключается в том, что если будут расти силовые амбиции исламистов, то рано или поздно это может аукнуться и среди экстремально-настроенных последователей шариата в нашей стране. Это, безусловно, серьёзная опасность. Мне кажется, самая правильная позиция была бы нейтральная, чтобы не попасть в функциональную зависимость от того, кто там одерживает верх. В конце концов, у России, как мне кажется, гораздо больше проблем на своей собственной территории, которыми надо было бы заняться», — отметил он в эфире НСН.

