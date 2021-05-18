Орешкина удивило «прозрение» Госдумы
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме нашли способ победить бедность в России
Для победы над бедностью в России нужно развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство. Такое мнение высказала депутат Госдумы от КПРФ, член профильного думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она указала на необходимость увеличения выплат, поскольку каждый человек имеет право на достойную зарплату и работу. По ее словам, поддержка от государства нужна и сельскому хозяйству, где сейчас зарплата очень низкая – порядка 25 тыс. рублей. В то же время заканчивающая вузы молодежь не может найти работу по профессии.
Дмитрий Орешкин: «Мне странно и приятно слышать такие слова от Государственной Думы. Чем же она занималась в последние двадцать лет? Но спасибо, что хотя бы продекларировали правильные намерения. Другой вопрос, как можно развивать производство, если нет гарантий частной собственности, если суды зависят от силовиков и могут отобрать у тебя в любой момент то, что ты создал своими руками и, если малый бизнес переживает самые нелегкие времена за последние 20 лет?», — прокомментировал для НСН Дмитрий Орешкин.
В Кремле прокомментировали обострение палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, на Ближнем Востоке очень хрупкая система безопасности, и сейчас прилагаются энергичные усилия для прекращения сторонами нанесения ударов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Орешкин: «Правда заключается в том, что если будут расти силовые амбиции исламистов, то рано или поздно это может аукнуться и среди экстремально-настроенных последователей шариата в нашей стране. Это, безусловно, серьёзная опасность. Мне кажется, самая правильная позиция была бы нейтральная, чтобы не попасть в функциональную зависимость от того, кто там одерживает верх. В конце концов, у России, как мне кажется, гораздо больше проблем на своей собственной территории, которыми надо было бы заняться», — отметил он в эфире НСН.
Центробанк увидел признаки «пузырей» на рынке потребительских кредитов
Долговая нагрузка россиян находится на исторически высоком уровне, а кое-где можно говорить о возникновении «пузырей», заявили в Центробанке. Там же ранее решили ужесточить регулирование выдачи потребительских кредитов и предложили частично запретить займы с переменной ставкой.
Дмитрий Орешкин: «Это действительно так, и при этом тают накопления населения. Этот дефицит между доходами и расходами, гасится за счет накоплений и за счет потребительских кредитов. Уже четверть населения обременена этими долговыми обязательствами. Одно дело ипотека - это хороший, качественный кредит, а другое дело - кредиты мелких финансовых организаций, которые дают на какие-то текущие расходы. Вот со вторым видом кредитов особенно плохо, потому что они даются под грабительские проценты, а люди не хотят снижать уровень потребления. Влезать в этой ситуации в долги опасно, потому что никто людям эти долги не спишет», — сказал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- Российский пловец Колесников вновь побил рекорд мира в пятидесятиметровке на спине
- В Совете Федерации составят список опасных цифровых ресурсов
- Расследование по делу экс-схиигумена Сергия завершено
- Нарышкин: Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией
- Прототип цифрового рубля создадут к концу 2021 года
- Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах Украины
- Блинкен: США нацелены на стабильные и предсказуемые отношения с РФ
- В Центробанке оценили возможность отключения России от SWIFT
- Госдума поддержала законопроект об эвакуации граждан из зоны ЧС по первому требованию
- Верховная рада уволила главу Минздрава Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru