«Ни пуха, ни пера»: Ткаченко пожелал миллиардам рублей успешно добраться до региональных больниц

Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Киану Ривз раскрыл главный смысл новой части «Матрицы»

Как уточнил артист, в фильме «Матрица: Воскрешение» раскрывается целый ряд важных тем, основной из которых он считает любовь.

Владимир Ткаченко: «Я с восхищением отношусь к «Матрице», к тому, что сделали братья-сестры Вачовски. А что касается Киану Ривза, мне кажется, он уже давно стал для всего человечества главным символом не только любви, но и символом жизненной мудрости, символом человечности и символом всего самого хорошего, что спрятано в человеке», - отметил артист.

2

Певец Спрингстин заключил самый дорогостоящий музыкальный контракт в истории

Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony. Отмечается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, а ее сумма может стать рекордной и превысить отметку в 500 миллионов долларов (почти 37 миллиардов рублей). Так, музыкальный контракт станет самым дорогостоящим в истории.

Владимир Ткаченко: «Брюс Спрингстин для меня загадка! Я совершенно равнодушен к его песням, мне кажется, это исключительно американский феномен. Что в его песнях такого находят, чтобы купить каталог за 500 миллионов долларов?» - задался вопросом музыкант. 

3

Кабмин выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам страны 10 млрд рублей на поддержку больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.


Владимир Ткаченко: «10 млрд рублей это чуть меньше, чем та сумма, которую получит за весь свой каталог Брюс Спрингстин. Ну, ничего, сумма все-таки приличная. Однако, зная на что способны российские чиновники, и все что об этом говорил и Салтыков-Щедрин, и Гоголь, хочется пожелать этим деньгам, чтобы они действительно пошли на строительство больниц, а не осели в карманах наших милых, удивительных, вечно довольных и вечно боящихся сесть в тюрьму чиновников. Так что дай Бог! 10 млрд рублей, я хочу вам пожелать ни пуха, ни пера! К черту! Удачно дороги вам!» - пожалел он. 

4

Попова объяснила, как встретить Новый год с удовольствием и без ограничений

При соблюдении всех правил профилактики распространения коронавируса россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.


Владимир Ткаченко: «Дай-то Бог! Кто же против! Мне кажется, не только вся Россия, но и весь мир будут соблюдать требования предписанные Роспотребнздзором. Надеемся, что хоть один праздник в году пройдет с радостью в сердце», - добавил музыкант. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: страница Ундервуда в Фейсбуке
ТЕГИ:Авторские НовостиМихаил МишустинКоронавирусПремьера
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости