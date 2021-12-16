«Ни пуха, ни пера»: Ткаченко пожелал миллиардам рублей успешно добраться до региональных больниц

Владимир Ткаченко: «10 млрд рублей это чуть меньше, чем та сумма, которую получит за весь свой каталог Брюс Спрингстин. Ну, ничего, сумма все-таки приличная. Однако, зная на что способны российские чиновники, и все что об этом говорил и Салтыков-Щедрин, и Гоголь, хочется пожелать этим деньгам, чтобы они действительно пошли на строительство больниц, а не осели в карманах наших милых, удивительных, вечно довольных и вечно боящихся сесть в тюрьму чиновников. Так что дай Бог! 10 млрд рублей, я хочу вам пожелать ни пуха, ни пера! К черту! Удачно дороги вам!» - пожалел он.

