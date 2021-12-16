«Ни пуха, ни пера»: Ткаченко пожелал миллиардам рублей успешно добраться до региональных больниц
Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Киану Ривз раскрыл главный смысл новой части «Матрицы»
Как уточнил артист, в фильме «Матрица: Воскрешение» раскрывается целый ряд важных тем, основной из которых он считает любовь.
Владимир Ткаченко: «Я с восхищением отношусь к «Матрице», к тому, что сделали братья-сестры Вачовски. А что касается Киану Ривза, мне кажется, он уже давно стал для всего человечества главным символом не только любви, но и символом жизненной мудрости, символом человечности и символом всего самого хорошего, что спрятано в человеке», - отметил артист.
Певец Спрингстин заключил самый дорогостоящий музыкальный контракт в истории
Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony. Отмечается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни, а ее сумма может стать рекордной и превысить отметку в 500 миллионов долларов (почти 37 миллиардов рублей). Так, музыкальный контракт станет самым дорогостоящим в истории.
Владимир Ткаченко: «Брюс Спрингстин для меня загадка! Я совершенно равнодушен к его песням, мне кажется, это исключительно американский феномен. Что в его песнях такого находят, чтобы купить каталог за 500 миллионов долларов?» - задался вопросом музыкант.
Кабмин выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам страны 10 млрд рублей на поддержку больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
Владимир Ткаченко: «10 млрд рублей это чуть меньше, чем та сумма, которую получит за весь свой каталог Брюс Спрингстин. Ну, ничего, сумма все-таки приличная. Однако, зная на что способны российские чиновники, и все что об этом говорил и Салтыков-Щедрин, и Гоголь, хочется пожелать этим деньгам, чтобы они действительно пошли на строительство больниц, а не осели в карманах наших милых, удивительных, вечно довольных и вечно боящихся сесть в тюрьму чиновников. Так что дай Бог! 10 млрд рублей, я хочу вам пожелать ни пуха, ни пера! К черту! Удачно дороги вам!» - пожалел он.
Попова объяснила, как встретить Новый год с удовольствием и без ограничений
При соблюдении всех правил профилактики распространения коронавируса россияне встретят Новый год с удовольствием и без ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Владимир Ткаченко: «Дай-то Бог! Кто же против! Мне кажется, не только вся Россия, но и весь мир будут соблюдать требования предписанные Роспотребнздзором. Надеемся, что хоть один праздник в году пройдет с радостью в сердце», - добавил музыкант.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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