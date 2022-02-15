Нейромонах Феофан готовит свой первый винил
Нейромонах Феофан специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
На вечеринке Джастина Бибера произошла перестрелка
На закрытой вечеринке канадского певца Джастина Бибера произошла перестрелка, в которой были ранены четыре человека. Мероприятие проходило в клубе The Nice Guy в Лос-Анджелесе. На нем присутствовали такие звезды, как Дрейк, Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян. Многие из них успели покинуть заведение до случившегося инцидента. Отмечается, что среди пострадавших оказался хип-хоп-артист Kodak Black, он получил ранение в ногу. Неизвестный человек напал на участника команды рэпера, после чего Kodak Black ввязался в драку и услышал стрельбу. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.
Нейромонах Феофан: «Хорошо, что на наших лесных посиделках не появляются репортёры… Обычно, по окончании плясок нам приходится заново отстраивать вообще всю деревню! Ибо от густых басов, мясистых бочек да плясок лихих ни одно строение устоять не может… Иной раз на медведя в слэм пойдёшь, так он лапой хряснет, забываешь, как тебя звали!» - рассказал музыкант.
«Союзмультфильм» отказался переснимать старые мультики на новый лад
"Союзмультфильм" больше не будет переснимать старые мультфильмы, а также писать к ним продолжение, поскольку прошлые попытки оказались неудачными
Нейромонах Феофан: «Слишком быстро ринулись мультипликаторы переснимать старые творения. Нужно подождать, пока про них не забудут вовсе! Вот я, например, возрождать Драм Древнерусский принялся, когда все про него уже совсем позабыли. И он люду честному стал будто в новинку!» - отметил собеседник НСН.
Цены на жилье в Москве достигли исторического рекорда
Средняя цена квартиры в новостройках Москвы превысила 13 миллионов рублей впервые за всю историю рынка. Об этом сообщили аналитики компании «Метриум».
Нейромонах Феофан: «Такими темпами всё больше и больше людей переедут жить за город! Надеюсь, что в скором времени все поймут, что загородный лес куда лучше городских джунглей. Мне думается, надо быть как коты, а то мы за одну жизнь пытаемся всё успеть, а они, имея девять, кушают рыбку, пьют молочко и высыпаются», - поделился он.
Нейромонах Феофан готовит свой первый винил
Пластинка будет доступна только по предзаказу
Нейромонах Феофан: «В конце 21 года у нас вышел новый альбом «Дренерусский рейв», а сейчас у нас идёт кампания по выпуску первого в истории группы винила с записью оного! А вот винил, который прошёл специальную аудиоподготовку, учитывающую особенности звучания пластинок, вы можете обрести себе только по предзаказу. Это единственный шанс его обрести, ибо потом в магазинах он продаваться не будет», - рассказал артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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