«Наивный человек»: Макаревич оценил желание Монеточки продать квартиру

Андрей Макаревич: «Дорогая Монеточка! Если ты всерьез полагаешь, что в 2022 году кто-то реально может утаить место своего проживания, то ты живешь в 19 веке, и ты наивный человек. С чем я тебя и поздравляю», - рассказал он "Радиоточке НСН"

