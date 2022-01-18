«Наивный человек»: Макаревич оценил желание Монеточки продать квартиру
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Московский омбудсмен назвал отмену проекта о QR-кодах правильным шагом
Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах положительно скажется на работе ресторанов России, а его принятие, наоборот, могло увеличить количество заболевших, рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Ранее Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Андрей Макаревич: «Я и сам все время замечал! Этот QR-код – заразная штука. Посмотришь на него и заболел. Вообще последовательность и логика в деле борьбы с ковидом в нашей стране вызывает гордость и восхищение», - сказал музыкант.
Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих
Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим, что поможет в борьбе с "кадровым голодом" в регионах, тематическое совещание может пройти в первом квартале текущего года с Минфином, Минтруда, администрацией президента, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, Андрей Турчак.
Андрей Макаревич: «Ну что? Прав. Конечно, муниципалам надо поднимать зарплаты, они же так хорошо голосуют», - резюмировал собеседник НСН.
Ученица Рахманинова подписала контракт на новый альбом в 97 лет
Рут Сленчиньска, американская пианистка и последняя ныне живущая ученица русского композитора Сергея Рахманинова подписала контракт на создание новой музыки со звукозаписывающим лейблом Decca Classics. Сленчиньска, которой в прошлую субботу исполнилось 97 лет, анонсировала выход нового альбома. Сборник под названием "My Life In Music" выйдет в марте этого года.
Андрей Макаревич: «В удивительные времена мы живем с вами, господа! Вы понимаете, пока еще есть возможность, через одно рукопожатие быть знакомым с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Понимаете, о чем я говорю?» - добавил артист.
Монеточка объявила о продаже новой квартиры из-за раскрытия ее адреса
По словам артистки, после обнародования адреса в интернете, к ней пришли неизвестные и несколько часов караулили ее у входной двери. Певица также добавила, что теперь испытывает дискомфорт из-за незваных гостей и намерена продать новое жилье. Ранее в своем микроблоге она обвинила издание МЭШ в обнародовании ее адреса.
Андрей Макаревич: «Дорогая Монеточка! Если ты всерьез полагаешь, что в 2022 году кто-то реально может утаить место своего проживания, то ты живешь в 19 веке, и ты наивный человек. С чем я тебя и поздравляю», - рассказал он "Радиоточке НСН"
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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