Милонов: США не выбрали президента-афроамериканца – акция не удалась

Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.

1

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Россия стала страной, где зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Ее назвали «Спутник V».

Виталий Милонов: «Есть еще порох в пороховницах. Мы и не то можем, надеюсь, что Россия станет первой страной, где максимальное количество людей привьется от коронавируса, и никто больше болеть не будет», – сказал в эфире НСН Виталий Милонов.

2

В Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты

В Санкт-Петербурге был закрыт Ледовый дворец, все мероприятия в нем отменены до февраля 2021 года. Поводом послужили нарушения противоэпидемиологических мер, которые выявили специалисты Роспотребнадзора на концерте рэпера Басты в ноябре 2020 года.

Виталий Милонов: «Баста не виноват. На концерте было положенное количество людей, то есть пострадал Ледовый дворец из-за того, что петербуржцы не соблюдали социальную дистанцию. Дорогие люди, соблюдайте ее и носите маски, а то не только Ледовый дворец, а все концертные залы закроют, и где мы будем слушать Басту? А Бузову можно вообще не слушать, ничего не потеряете», – прокомментировал депутат в интервью НСН.

3

Ефремов стал виновником смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.

Виталий Милонов: «Впервые известный и, в общем-то, влиятельный человек оправился в тюрьму по закону, поскольку пьяным, да еще и под наркотой разъезжать не надо. Прежде, чем садиться за руль, вспомните, пили вы сегодня или нет. И если пили, отходите от руля, не дай бог, грех на душу возьмете», – посоветовал он слушателям НСН.

4

В США разгорелись беспорядки на расовой почве

В Штатах при задержании полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала массовые беспорядки в США.

Виталий Милонов: «Убийство бандита и лентяя, честно говоря, спровоцировало такую нестабильность в Америке. Чуть было страна не закончила свое существование, хорошо, что помирились. В результате они выбрали президента, не того, кстати, но и не афроамериканца, так что акция не удалась», – подытожил в беседе с НСН Виталий Милонов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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