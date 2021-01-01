Милонов: США не выбрали президента-афроамериканца – акция не удалась
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса
Россия стала страной, где зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Ее назвали «Спутник V».
Виталий Милонов: «Есть еще порох в пороховницах. Мы и не то можем, надеюсь, что Россия станет первой страной, где максимальное количество людей привьется от коронавируса, и никто больше болеть не будет», – сказал в эфире НСН Виталий Милонов.
В Петербурге закрыли Ледовый дворец после концерта Басты
В Санкт-Петербурге был закрыт Ледовый дворец, все мероприятия в нем отменены до февраля 2021 года. Поводом послужили нарушения противоэпидемиологических мер, которые выявили специалисты Роспотребнадзора на концерте рэпера Басты в ноябре 2020 года.
Виталий Милонов: «Баста не виноват. На концерте было положенное количество людей, то есть пострадал Ледовый дворец из-за того, что петербуржцы не соблюдали социальную дистанцию. Дорогие люди, соблюдайте ее и носите маски, а то не только Ледовый дворец, а все концертные залы закроют, и где мы будем слушать Басту? А Бузову можно вообще не слушать, ничего не потеряете», – прокомментировал депутат в интервью НСН.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.
Виталий Милонов: «Впервые известный и, в общем-то, влиятельный человек оправился в тюрьму по закону, поскольку пьяным, да еще и под наркотой разъезжать не надо. Прежде, чем садиться за руль, вспомните, пили вы сегодня или нет. И если пили, отходите от руля, не дай бог, грех на душу возьмете», – посоветовал он слушателям НСН.
В США разгорелись беспорядки на расовой почве
В Штатах при задержании полицейскими был убит афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть вызвала массовые беспорядки в США.
Виталий Милонов: «Убийство бандита и лентяя, честно говоря, спровоцировало такую нестабильность в Америке. Чуть было страна не закончила свое существование, хорошо, что помирились. В результате они выбрали президента, не того, кстати, но и не афроамериканца, так что акция не удалась», – подытожил в беседе с НСН Виталий Милонов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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