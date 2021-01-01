Милонов: США не выбрали президента-афроамериканца – акция не удалась

Виталий Милонов: «Баста не виноват. На концерте было положенное количество людей, то есть пострадал Ледовый дворец из-за того, что петербуржцы не соблюдали социальную дистанцию. Дорогие люди, соблюдайте ее и носите маски, а то не только Ледовый дворец, а все концертные залы закроют, и где мы будем слушать Басту? А Бузову можно вообще не слушать, ничего не потеряете», – прокомментировал депутат в интервью НСН.

