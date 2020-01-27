Милонов посоветовал пить паленую водку вместо поездок на Хайнань
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Туроператоры отменяют поездки россиян в Китай
Крупные туроператоры отменяют все чартерные рейсы на остров Хайнань, где зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что туристы, которые досрочно вернуться с отдыха из Китая, получат компенсацию.
Виталий Милонов: «В деревне Гадюкино зафиксирован тысячи первый случай отравления от палёной водки. Компенсации никто не получает и возвращаться оттуда тоже никто не хочет. Хорошо в деревне Гадюкино. Не надо ездить в Хайнань», – советует в эфире НСН Виталий Милонов.
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Известный священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер в результате сердечного приступа. Как сообщают СМИ, к смерти привела острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная другими сопутствующими заболеваниями, в частности, астмой и диабетом.
Виталий Милонов: «Знаете, это был отличный человек. Самое главное, что он не боялся говорить то, что он думает, несмотря на то, что его за это критиковали, кто-то с ним не соглашался. Он был смелым, честным, принципиальным, не вилял хвостом», – комментирует он для НСН.
Варшава не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Виталий Милонов: «Видимо Польша пригласила те страны, которые были участниками гитлеровской коалиции. Позор, конечно, полякам, которые первые развязали Вторую мировую войну, а теперь еще пытаются переписать ее и вырезать, вычеркнуть нашу страну, которая эту Польшу освободила», – отмечает он в беседе с НСН.
За скрутку пробега у авто введут наказание
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Виталий Милонов: «Давно пора наказывать их кнутом, никаких пряников не давать. Продают свои помойки людям, а потом думаешь, почему одна часть от одной машины, а другая – от другой», – говорит он НСН.
Эксперты назвали последствия теплой зимы
Экологи предупредили, что зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению важных для пищевой цепочки насекомых. Тем временем, в Гидрометцентре дали прогноз, что февраль будет холоднее января.
Виталий Милонов: «Знаете, а я им не верю. Теплая зима, она и в Африке теплая зима. Вот в Италии и Испании и урожай хороший, и снега нет. Пускай ученые тревожатся, а нам без снега многим даже очень нравится. Да и скоро на зимней резине сэкономим», – подытоживает он в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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