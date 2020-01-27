Милонов посоветовал пить паленую водку вместо поездок на Хайнань

Виталий Милонов: «Знаете, а я им не верю. Теплая зима, она и в Африке теплая зима. Вот в Италии и Испании и урожай хороший, и снега нет. Пускай ученые тревожатся, а нам без снега многим даже очень нравится. Да и скоро на зимней резине сэкономим», – подытоживает он в интервью НСН.

