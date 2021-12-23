Метлицкая: Личная жизнь артиста – не достояние публики

2

Как и следует из названия, по воле ведущих Максима Галкина и Жанны Бадоевой зрители окажутся в 1990-х. Для новогодней ночи было отобрано более 40 хитов тех лет, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях постановщиками Андреем Сычевым, Ильей Глазуновым, Феликсом Михайловым и Романом Бутовским. Песни прозвучат в оригинальном исполнении любимых звезд: от Владимира Преснякова и Анжелики Варум до групп «Руки вверх» и «Жуки».

