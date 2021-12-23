Метлицкая: Личная жизнь артиста – не достояние публики
Писательница Мария Метлицкая специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня
Заполняемость кинозалов в Петербурге с января увеличивается до 75 процентов
Заполняемость кинозалов в Петербурге с 1 января увеличивается с 50 процентов до 75.
Мария Метлицкая : «Мое мнение, что это странно, все-таки ситуация неспокойная, тем более в Петербурге. И эта новость меня совсем не радует», - отметила писательница.
Зрители Первого канала вернутся в 90-е в новогоднюю ночь
Как и следует из названия, по воле ведущих Максима Галкина и Жанны Бадоевой зрители окажутся в 1990-х. Для новогодней ночи было отобрано более 40 хитов тех лет, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях постановщиками Андреем Сычевым, Ильей Глазуновым, Феликсом Михайловым и Романом Бутовским. Песни прозвучат в оригинальном исполнении любимых звезд: от Владимира Преснякова и Анжелики Варум до групп «Руки вверх» и «Жуки».
Мария Метлицкая : «Все, конечно, известные артисты. Песни в 90-х были и хорошие, и плохие. Уже тогда пошел всякий «мусор», который я не считаю песнями. Мое мнение, что немножечко это все всем надоело, все те же лица на экране, хотелось бы чего-то нового», - сказала она.
Дети Градского помогут участникам «Голоса» из команды отца в подготовке номеров
Дочь народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Мария заявила, что они с братом Даниилом помогут участникам из команды отца в подготовке номеров для шоу «Голос».
Мария Метлицкая : «Потеря Градского - это огромная трагедия для страны, и для меня лично. В моем представлении он абсолютный гений. И это невозместимая потеря. Дай Бог, чтобы его дети справились с этой задачей. Хотя я считаю, что заменить Александра Борисовича, увы, не может никто», - поделилась собеседница НСН.
Билан заявил о сожалении из-за публичных откровений на камеру
Российский певец Дима Билан заявил о сожалении из-за своих публичных откровений на камеру. Он порассуждал о современных артистах, которые делятся личным с поклонниками в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Мария Метлицкая : «Правильно! Не надо ничего про себя рассказывать. Личная жизнь артиста, это не достояние публики. Я считаю, что о себе рассказывать нужно очень дозированно, чтобы сохранить свое реноме в том числе», - отметила писательница.
Актера из «Секса в большом городе» уволили после обвинений в сексуальном насилии
Актера Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» после обвинений в адрес артиста в сексуальном насилии. При этом Нот, исполняющий роль бывшего директора ЦРУ, появится в еще одном эпизоде, съемки которого уже закончены. Ранее три женщины обвинили Нота, известного по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», в изнасилованиях .
Мария Метлицкая : «Уволили и правильно сделали. Хотя, конечно, мы знаем истории, когда обвинения в харассменте были выдумкой и актрисы шли на это с большим удовольствием, а потом решали вот таким образом хайпануть», - резюмировала она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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