Малоземов: За насморком скрывается ОНО!
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россиян предупредили о наказании за использование поддельных QR-кодов
Гражданам, использующим поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе Москвы, грозит до двух лет лишения свободы.
Сергей Малоземов: «Мы, москвичи, с понедельника начали жить с QR-кодами. Я, кстати, им уже пару раз воспользовался. Особый пропуск требуется для входа в общепит. Тут, скажу всем недовольным, столица ничего своего не изобрела, а пошла по пути многих стран мира, где тоже придумывают способы стимулировать вакцинацию. Всё очень просто: пандемия не прекратиться, если не привить как можно больше людей. Если кто-то хочет болеть и лежать вниз лицом на ИВЛ, это, конечно, его личное дело. Но как только он выходит из дома, то потенциальная заразность тут же начинает затрагивать других. Так что выбора у нас никакого нет. И я лично собираюсь следовать новым рекомендациям Минздрава, делая прививку каждые полгода. Да, привитые тоже иногда болеют, но почти всегда в легкой форме и это главное! Ведь индийский штамм не щадит сейчас и молодых», - сказал он.
В Москве больные ОРВИ будут обязаны соблюдать изоляцию
Все случаи с ОРВИ будут рассматриваться как возможный коронавирус. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза выше, чем в среднем по стране.
Сергей Малоземов: «С медицинской точки зрения, конечно, это оправдано. За любым насморком сейчас может скрываться ОНО! Непонятно только одно, как на практике будет осуществляться контроль? Если шмыгнешь носом рядом с сотрудником полиции, он тебя задержит что ли?» - задался вопросом собеседник НСН.
Черчесов заявил, что пока не намерен уходить в отставку
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что пока не будет уходить в отставку после провала на Евро-2020. По его словам, его не приглашали на должность, а назначили, и он уже пять лет выполняет данное ему задание.
Сергей Малоземов: «Станислав Черчесов, похоже, сохранит пост тренера. И лично мне главная проблема видится не в нем, и не в конкретных игроках, а все-таки в системе. Государство, полагаю, должно признать, что требуется большая общенациональная программа развития детского футбола, какая была, например, в Германии в 90-е. И она дала в итоге одну из величайших сборных», - отметил телеведущий.
СМИ: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
Телеведущий Максим Галкин сыграет в спектакле «Хлорофилия» Московского художественном академическом театре имени Горького.
Сергей Малоземов: «Слухи об этом сегодня распространились в сети. Пресс-служба театра их пока опровергает. Но если бы они оказались правдой, никто бы не удивился», - добавил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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