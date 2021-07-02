Малоземов: За насморком скрывается ОНО!

Сергей Малоземов: «Мы, москвичи, с понедельника начали жить с QR-кодами. Я, кстати, им уже пару раз воспользовался. Особый пропуск требуется для входа в общепит. Тут, скажу всем недовольным, столица ничего своего не изобрела, а пошла по пути многих стран мира, где тоже придумывают способы стимулировать вакцинацию. Всё очень просто: пандемия не прекратиться, если не привить как можно больше людей. Если кто-то хочет болеть и лежать вниз лицом на ИВЛ, это, конечно, его личное дело. Но как только он выходит из дома, то потенциальная заразность тут же начинает затрагивать других. Так что выбора у нас никакого нет. И я лично собираюсь следовать новым рекомендациям Минздрава, делая прививку каждые полгода. Да, привитые тоже иногда болеют, но почти всегда в легкой форме и это главное! Ведь индийский штамм не щадит сейчас и молодых», - сказал он.