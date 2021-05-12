Лысаков: на фоне Мишустина Дмитрий Медведев выглядит бледным

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Михаил Мишустин подвел в Госдуме итоги работы правительства в 2020 году Правительство сегодня представило Госдуме итоги своей работы в 2020 году — премьер-министр Михаил Мишустин, для которого этот отчет стал вторым, рассказал депутатам о результатах антикризисных мер, принятых в прошлом году из-за пандемии COVID-19, и о дальнейших планах по поддержке граждан и занятости. Среди других приоритетов на 2021 год — наращивание импортозамещения, развитие науки и образования, а также поддержка регионов.

