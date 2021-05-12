Лысаков: на фоне Мишустина Дмитрий Медведев выглядит бледным
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло
Число пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 снова выросло. По последним данным, 23 человека госпитализированы.
Вячеслав Лысаков: «Эта новость не только вчерашнего дня, но это новость и событие недели, а возможно и года. Сегодня в Татарстане день скорби, как и у всех нас. Мои соболезнования родным и близким погибших», – сказал в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Михаил Мишустин подвел в Госдуме итоги работы правительства в 2020 году
Михаил Мишустин подвел в Госдуме итоги работы правительства в 2020 году Правительство сегодня представило Госдуме итоги своей работы в 2020 году — премьер-министр Михаил Мишустин, для которого этот отчет стал вторым, рассказал депутатам о результатах антикризисных мер, принятых в прошлом году из-за пандемии COVID-19, и о дальнейших планах по поддержке граждан и занятости. Среди других приоритетов на 2021 год — наращивание импортозамещения, развитие науки и образования, а также поддержка регионов.
Вячеслав Лысаков: «Я был на этом совещании. Одно могу сказать точно на фоне Мишустина его предшественник – Дмитрий Анатольевич Медведев, выглядит сейчас очень бледно, если не сказать больше. Об этом я написал в своем Телеграмм-канале – «Думаем»», - резюмировал он в интервью НСН.
Чиновникам предложили повысить зарплату
Российским чиновникам предложили повысить зарплату, чтобы они стали эффективнее работать. Более высокая зарплата вдобавок должна привлечь молодых специалистов.
Вячеслав Лысаков: «Я думаю, что кроме чиновников, у нас существуют еще врачи, педагоги, инженеры, медсестры и вряд ли кто-то из них отказался бы от повышения зарплаты. Я думаю, что работать они стали бы тоже лучше», - прокомментировал он НСН.
Россияне назвали самые важные профессии
Россияне назвали профессии врачей, учителей и спасателей самыми важными.
Вячеслав Лысаков: «Логично было бы, чтобы и зарплаты у этих категорий граждан были если не выше, то хотя бы не ниже, чем у топ-менеджеров банков, госкомпаний и корпораций», - резюмировал он в интервью НСН.
WhatsApp начнет отключение несогласных с новой политикой пользователей
Мессенджер WhatsApp, после 15 мая, станет блокировать звонки и сообщения пользователям, которые не согласятся с новой политикой конфиденциальности мессенджера.
Вячеслав Лысаков: «Я думаю, хватит Марку Цукербергу на нас зарабатывать и пора нам вообще отказаться от WhatsApp и от Facebook в придачу», - сказал он в разговоре с НСН.
Посольство США прекращает выдачу виз в России
Посольство США с 12 мая прекратило выдачу виз в России. Исключение сделано только для дипломатических поездок.
Вячеслав Лысаков: «Скажу коротко – россияне в шоке. Особенно в российской провинции. Как жить-то теперь будем?», - резюмировал он в интервью НСН.
Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья
Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Самые высокие запросы — у жителей Москвы, а самыми неприхотливыми в этом плане оказались жители Кирова. Больше всего денег для счастья нужно москвичам, а также мужчинам и людям от 45 лет и старше.
Вячеслав Лысаков: «Мне эти цифры говорят лишь об одном – мы очень скромные и неизбалованные люди», - подытожил в беседе с НСН Вячеслав Лысаков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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