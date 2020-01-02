Лукьяненко: Идеология тунеядства есть во всех сказках
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
Открыто железнодорожное сообщение через Крымский мост
Первый пассажирский поезд № 7/8 «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 24 декабря 2019 года. Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом, возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Сергей Лукьяненко : «На самом деле, это действительно замечательная новость, потому что у нас появилось нормальное сообщение с Крымом, с частью России. Это скажется и на развитии всего региона и на количестве туристов. К тому же, это психологически важный момент, что Россия построила огромный чудесный мост в том месте, где строить его было крайне сложно», – комментирует Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
Пилоты аварийного А321 получили «Героев России»
15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Пилотaм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России в Кремле.
Сергей Лукьяненко : «Само по себе неприятно, что случился такой инцидент с самолетом. Но прекрасно, что техника позволила, пилоты сохранили самообладание, и их мастерство помогло всем спастись без травм и даже особого шока у людей», – говорит в эфире НСН.
В России задумались о четырехдневной рабочей неделе
О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю высказался премьер Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве, это было в начале июня 2019 года. Предметная дискуссия по вопросу отложена на 2020 год.
Сергей Лукьяненко : «Я совершенно не понимаю эту идею. Любой человек может работать четыре дня в неделю, а может вообще не работать. Для кого этот закон? Тот, кто хочет зарабатывать, все равно будет работать и шесть, и семь дней в неделю, а кто не хочет – не будет вообще», – отмечает он для НСН.
Причину низкой финансовой культуры россиян нашли в сказках
Причину низкой финансовой культуры россиян нашли в сказках. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что россиянам нужно отказаться от воспитания детей на идеологии тунеядства. И пояснил, что в сказках старшие братья, как правило, усердно работают, но ничего не достигают, в то время как младший просто сидит на печи, а его желания, к примеру, исполняет щука.
Сергей Лукьяненко : «Знаете, это очень распространенное заблуждение, которое транслируют люди, плохо знающие сказки. Давайте вспомним сказку про "Кота в сапогах", даже не русская сказка, вроде как немецкая, а ведь немцы трудолюбивые. Старший сын получил мельницу, средний – осла, а младший – обманул всех, женился на дочери короля с помощью интригана-кота. Так что то, что называют "идеологией тунеядства", есть во всех сказках. Сказки – это мечта», – подытоживает Сергей Лукьяненко в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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