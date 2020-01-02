Лукьяненко: Идеология тунеядства есть во всех сказках

Сергей Лукьяненко : «На самом деле, это действительно замечательная новость, потому что у нас появилось нормальное сообщение с Крымом, с частью России. Это скажется и на развитии всего региона и на количестве туристов. К тому же, это психологически важный момент, что Россия построила огромный чудесный мост в том месте, где строить его было крайне сложно», – комментирует Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.

